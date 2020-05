Revival: Mike Flanagan al lavoro sul film tratto dal libro di Stephen King

Revival, il romanzo di Stephen King, diventerà un film e a occuparsi del progetto sarà Mike Flanagan, recentemente già nel mondo dello scrittore in occasione di Doctor Sleep.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. in collaborazione con Intrepid Pictures.

La sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo sarà firmata da Mike Flanagan che potrebbe inoltre essere il regista di Revival.

La storia del romanzo scritto da Stephen King si svolge nel corso di cinque decenni in una cittadina di provincia del New England dove un carismatico religioso incontra un ragazzino che sta giocando con i suoi soldatini. Quando una tragedia colpisce la famiglia del giovane, il predicatore prende in giro tutte le credenze religiose e viene bandito. Il ragazzo diventa poi un nomade che si esibisce suonando ed è dipendente dall'eroina quando i due personaggi si incontrano nuovamente.

Doctor Sleep non ha ottenuto un'accoglienza del tutto positiva ai box office fermandosi a quota 272 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il produttore Trevor Macy, coinvolto nel progetto, ha inoltre collaborato con Flanagan per realizzare Gerald's Game e Hill House.