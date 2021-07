Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendía?, su Netflix in streaming da oggi

Il documentario Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendía? presenta la vita del giornalista investigativo Manuel Buendía, assassinato nel 1984 a Città del Messico: la sua misteriosa fine è disponibile da oggi 14 luglio 2021 in streaming su Netflix!

Nel 1984, il giornalista d'inchiesta ed editorialista politico Manuel Buendía Tellezgirón venne assassinato di fronte la sede del quotidiano Excélsior, uno dei giornali più letti di Città del Messico e l'ultimo per il quale egli collaborò. A oltre trentacinque anni dalla sua uccisione, questo documentario si interroga sulle manovre segrete che portarono a tale eccidio. Testimoni affermati e che conobbero bene il giornalista cercano di ricostruire l'accaduto, ma ancora adesso tutta la vicenda è avvolta nel mistero. Chi ha ucciso Buendía, e soprattutto perché? E cosa è cambiato nell'opinione pubblica messicana da allora?

Locandina di Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendía?

Buendía è stato riconosciuto da tutti per il suo enorme impegno in un'inchiesta sulle operazioni della CIA in Messico, sul ruolo del crimine organizzato nel sistema politico messicano, nella salita dell'estrema destra del paese negli anni '80, tutti argomenti potenzialmente scomodi... Alla regia del misterioso documentario c'è Manuel Alcalá, già sceneggiatore del titolo di fiction Museo - Folle rapina a Città del Messico con Gael Garcia Bernal. Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendía? è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.