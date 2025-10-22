La Resurrezione di Cristo sarà il film più costoso di Mel Gibson?

Il sequel de La Passione di Cristo, in arrivo nelle sale in due parti nel 2027, sta per essere proposto ai finanziatori nei prossimi mercati e per questo sono emerse le prime stime del colossale budget di produzione richiesto

Il film in due parti di Mel Gibson, La Resurrezione di Cristo, sarà probabilmente il progetto con il budget più alto in vendita al prossimo American Film Market.

Secondo alcune fonti, ognuno dei due film potrebbe avere un budget di circa 100 milioni di dollari, per un totale di 200 milioni di dollari per l'intera produzione. Si tratta di cifre rare al giorno d'oggi nel mercato indipendente. Ciò significa che Lionsgate avrà un progetto di grande richiamo in due market consecutivi, dopo che la major indipendente aveva portato l'ultimo film di Hunger Games a quello di Cannes.

La Resurrezione di Cristo, attualmente in fase di riprese a Roma, è in programma per l'uscita nel 2027, con la prima parte che arriverà il giorno di Venerdì Santo (26 marzo) e la seconda parte 40 giorni dopo, nel giorno dell'Ascensione.

James Caviezel in La passione di Cristo

Previste battaglie tra angeli e demoni nel copione

C'è un velo di segretezza sui copioni stessi. Con una mossa insolita per un film indipendente in produzione, agli acquirenti non viene data la possibilità di leggere i copioni prima dell'asta. Non è nemmeno chiaro se potranno farlo durante, nonostante le grandi richieste territoriali previste.

L'ipotesi più concreta è che i film riprendano dopo la crocifissione di Cristo, che ha chiuso la precedente iterazione. Secondo la Bibbia, la resurrezione di Cristo avvenne tre giorni dopo. Tuttavia, Gibson ha già parlato della sua visione del film come di un "viaggio acido" e "super ambizioso", che include la caduta degli angeli e la discesa di Cristo all'inferno come parte del suo viaggio spirituale.

Fonti vicine al progetto hanno confermato, inoltre, che la storia includerà battaglie tra angeli e demoni e forze del "bene e del male" in altri regni, il che probabilmente spiega in parte il budget così elevato.

Passion

Mel Gibson rinuncia all'aramaico antico?

Data la sua complessità, Gibson aveva precedentemente suggerito che i dialoghi del sequel saranno probabilmente in lingua inglese anziché in aramaico ed ebraico (come nell'originale) per non confondere ulteriormente gli spettatori.

Alcuni acquirenti hanno espresso disappunto per il fatto che le star originali Jim Caviezel e Monica Bellucci non torneranno. Pur non essendo un nome molto conosciuto, Caviezel era una star più importante nel 2004 rispetto al suo sostituto designato in Resurrection, l'attore finlandese Jaakko Ohtonen.