La Resurrezione di Cristo: Mel Gibson ha scelto il nuovo Gesù che sostituirà Jim Caviezel

Pochi giorni fa era arrivata la conferma che né Caviezel né Monica Bellucci sarebbero tornati nei rispettivi ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel

Mel Gibson ha scelto l'attore finlandese Jaakko Ohtonen per interpretare Gesù nel suo La Resurrezione di Cristo, sequel a lungo rimandato de La Passione di Cristo del 2004, sostituendo così il protagonista originale Jim Caviezel.

Le riprese sono iniziate la scorsa settimana agli studi Cinecittà di Roma, con un cast completamente rinnovato. Più di 20 anni fa, Gibson girò l'originale a Cinecittà, che divenne uno dei film indipendenti di maggior incasso di tutti i tempi con un box office mondiale di 610 milioni di dollari.

Come annunciato in precedenza, il sequel sarà diviso in due film, con ciascuna parte in uscita nel 2027. The Resurrection of the Christ Part One è previsto per il Venerdì Santo, il 26 marzo 2027, mentre la "Parte Due" è prevista 40 giorni dopo, il giorno dell'Ascensione, il 6 maggio. Lionsgate distribuirà i film nelle sale cinematografiche.

Jaakko Ohtonen a un evento

Un cast completamente rinnovato: ecco tutti i nuovi interpreti

Maria Maddalena, che nel film del 2004 era interpretata da Monica Bellucci, sarà impersonata nel sequel dall'attrice cubana Mariela Garriga, che abbiamo visto in Mission Impossible: Dead Reckoning nel ruolo di Marie.

L'attrice polacca Kasia Smutniak sostituirà Maia Morgenstern nel ruolo di Maria; Pietro sarà interpretato dall'italiano Pier Luigi Pasino, protagonista della serie originale Netflix Italia La legge secondo Lidia Poët; il ruolo di Ponzio Pilato sarà interpretato da Riccardo Scamarcio, che ha recentemente recitato nel film biografico Modì diretto da Johnny Depp. Rupert Everett apparirà in un ruolo minore ma importante, non ancora specificato.

Ad aprile, il 57enne Caviezel aveva suggerito nel corso di un'intervista al podcast "Arroyo Grande" di essere pronto a riprendere il ruolo di Gesù, che ha segnato la sua carriera. Ohtonen, 36 anni, è attualmente noto soprattutto per il ruolo del guerriero danese Wolland nella quinta stagione della serie storica epica di Netflix The Last Kingdom.

La passione di Cristo: un primo piano di Jim Caviezel

Quali sono le ragioni principali del recast?

A causa del periodo in cui è ambientato La Resurrezione di Cristo - tre giorni dopo la crocifissione di Cristo il Venerdì Santo - "aveva senso scegliere un cast completamente nuovo", ha dichiarato a Variety una fonte vicina alla produzione. "Avrebbero dovuto fare tutta quella roba in CGI, tutta quella roba digitale - ringiovanimento e tutto il resto - che sarebbe stata molto costosa", ha osservato la fonte.

Gibson ha descritto i sequel come un "viaggio acido", aggiungendo che "non ha mai letto nulla di simile" ai copioni, che il regista ha scritto insieme allo sceneggiatore di Braveheart Randall Wallace. Come suggerisce il titolo, la trama dovrebbe concentrarsi sulla resurrezione di Gesù Cristo. Gli altri dettagli della storia sono ancora segreti.