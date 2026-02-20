Mel Gibson a Matera, riprese iniziate per La Resurrezione di Cristo: le location scelte

Come già anticipato, il sequel de La Passione di Cristo verrà girato prevalentemente in Italia, negli stessi luoghi in cui era stato ambientato il film originale del 2004

Mel Gibson si trova a Matera, dove sono appena iniziate le riprese de La Resurrezione di Cristo, sequel del kolossal di successo sulla vita e la morte di Gesù uscito nel 2004, ovvero La Passione di Cristo.

In quali luoghi girerà la troupe

Il regista e la sua troupe si concentreranno esclusivamente sul Parco della Murgia Materana, senza allestimenti scenografici invasivi.

I siti coinvolti saranno anche il Belvedere di Murgia Timone e alcune aree panoramiche della che saranno individuate nel corso della fase realizzativa. Terminata questa fase di riprese, il set verrà successivamente spostato nelle vicine Gravina in Puglia (Bari) e Ginosa (Taranto), per poi spostarsi ancora verso il Salento a Torre Guacetoe Brindisi.

L'ex Arcivescovo Carlo Maria Viganò e Mel Gibson sul set

Mel Gibson arruola l'Arcivescovo scomunicato Carlo Maria Viganò

Il regista americano è accompagnato dall'ex Arcivescovo Carlo Maria Viganò, noto per le sue posizioni controverse e teorie complottiste. Viganò, tornato a vivere in Italia, è stato scelto come consulente religioso del film.

Viganò, è stato scomunicato nel 2024 per scisma a causa del suo rifiuto di riconoscere l'autorità di Papa Francesco e la legittimità del Concilio Vaticano II, oltre alla rottura della comunione con la Chiesa.

Quanto dureranno le riprese in Italia

Le riprese si svolgeranno nell'arco di due giorni per poi riprendere anche il prossimo 20 aprile, con giornate effettive di lavorazione precedute da fasi leggere di preparazione e allestimento del set.

Inoltre, come si può leggere nella delibera della Giunta comunale di Matera, la produzione esecutiva è curata dalla Tea Time Film S.r.l., per conto della Panorama Film Srl.

James Caviezel in La passione di Cristo

Cosa racconterà La Resurrezione di Cristo

C'è un velo di segretezza sul copione del film. L'ipotesi più concreta è che la storia riprenda dopo la crocifissione di Cristo, che ha chiuso la precedente iterazione. Secondo la Bibbia, la resurrezione di Gesù avvenne tre giorni dopo.

Tuttavia, Gibson ha già parlato della sua visione del film come di un "viaggio acido" e "super ambizioso", che include la caduta degli angeli e la discesa di Cristo all'inferno come parte del suo viaggio spirituale.

Fonti vicine al progetto hanno confermato, inoltre, che la storia includerà battaglie tra angeli e demoni e forze del "bene e del male" in altri regni, il che probabilmente spiega in parte il budget così elevato.