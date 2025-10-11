La Resurrezione di Cristo: Jim Caviezel non sarà il protagonista del nuovo progetto di Mel Gibson

I produttori, secondo alcune indiscrezioni, sono impegnati a Roma nella ricerca degli attori che faranno parte del cast dei sequel.

La Resurrezione di Cristo non avrà come protagonista Jim Caviezel, star del primo film biblico diretto da Mel Gibson.

Il progetto sarà prodotto da Lionsgate e le riprese si svolgeranno anche in Italia, in varie location, tra cui Cinecittà e Matera.

Nuovi protagonisti per Gibson

Nonostante le prime notizie che riportavano la notizia del ritorno di numerosi membri del cast, tra cui James Caviezel nel ruolo di Gesù Cristo e Monica Bellucci nella parte di Maria Maddalena, la produzione sta cercando attualmente un nuovo gruppo di interpreti.

Una fonte vicina al The New York Post, parlando del film La Resurrezione di Cristo, ha dichiarato: "Stanno attualmente incontrando degli attori a Roma".

Il progetto, che sarà diviso in due capitoli, arriverà nei cinema americani il 26 marzo 2027 e il 6 maggio 2027. Mel Gibson, oltre a esserne il regista, sarà coinvolto in veste di produttore con la sua Icon Productions, in collaborazione con Bruce Davey.

Il successo del progetto biblico

La passione di Cristo ha debuttato nelle sale nel 2004 e ha incassato oltre 610 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un budget di soli 30 milioni.

Il film aveva inoltre ottenuto tre nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Trucco, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora Originale.

Mel Gibson, oltre ad aver firmato la regia, aveva scritto la sceneggiatura insieme a Benedict Fitzgerald.

Il regista, in precedenza, aveva già collaborato con Lionsgate portando nelle sale anche La battaglia di Hacksaw Ridge, con star Andrew Garfield, e il recente Flight Risk - Trappola ad alta quota (di cui potete leggere la nostra recensione) con protagonista Mark Wahlberg.

Le riprese dei due lungometraggi dovrebbero iniziare in queste settimane a Cinecittà e tra le location previste per i ciak potrebbero esserci anche Matera, Ginosa, nota per le sue chiese scavate nella roccia, Gravina Laterza e Altamura.