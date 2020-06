Resistance - La voce del silenzio: su Primafila l'incredibile storia di Marcel Marceau

Resistance - La voce del silenzio è disponibile su Primafila (oltre che sulle migliori piattaforme digitali) grazie a Vision Distribution. Il film racconta la storia di Marcel Marceau ai tempi in cui era un giovane artista emergente nella Parigi occupata dai nazisti, durante la Seconda guerra mondiale.

Marcel Mangel, allora conosciuto come "il mimo Marceau", e la sua collaborazione con la Resistenza. Questa l'incredibile storia al centro di Resistance - La voce del silenzio in cui il giovane artista coltiva il suo talento per passione ma anche per aiutare centinaia di orfani ebrei a fuggire.

Di giorno Marcel lavora nella macelleria di suo padre e di sera si esibisce sui piccoli palcoscenici di Parigi. Si innamora di Emma, una ragazza molto impegnata politicamente, e nel tentativo di fare colpo su di lei accetta di partecipare ad una missione pericolosa, quella di salvare e portare oltre il confine, in Svizzera, più di cento orfani ebrei, le cui famiglie sono state uccise dalle SS di Klaus Barbie, il boia di Lione.

Resistance - La voce del silenzio è la storia dell'immenso potere di un sogno, e del potere dell'arte stessa di portare tra la gente il sorriso e un soffio di speranza anche in un momento così oscuro. In un'epoca in cui l'odio sfrenato regnava sull'Europa, Marcel Marceau ha dimostrato quanto si possa ottenere perseguendo con forza il bene.

Jesse Eisenberg (The Social Network) è il protagonista del film accanto a Cléménce Poesy (Harry Potter) nel ruolo di Emma, mentre nei panni di Sigmund troviamo l'attore venezuelano Édgar Ramírez (Hands of Stone). A completare il cast principale, gli attori Ed Harris, Matthias Schweighoefer e Géza Röhrig.

