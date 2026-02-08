Report stasera su Rai 3, Crans Montana: lusso, potere e la strage di Capodanno

Report esplora Crans Montana, luogo simbolo del turismo d'élite, e svela come la crescita rapida abbia favorito interessi nascosti e tragedie come quella di Capodanno.

Torna questa sera, domenica 8 febbraio, l'appuntamento con Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, in onda in prima serata alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Anche questa puntata si preannuncia densa di rivelazioni, con reportage che toccano temi delicatissimi: dossieraggi illegali, riforma della giustizia e intrecci di potere ed economia internazionale.

Cosa era Equalize e chi spiava

Per la prima volta parlano i protagonisti di Equalize, la macchina infernale - così l'hanno definita i magistrati - che per anni avrebbe svolto attività di dossieraggio illegale ai danni di politici, imprenditori e personaggi noti dello sport e dello spettacolo, come Marcel Jacobs e Alex Britti.

L'inchiesta di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, dal titolo Chi di dossier ferisce, ricostruisce il funzionamento di questa rete oscura che avrebbe avuto tra i propri clienti alcune delle più importanti aziende italiane, tra cui Eni, Heineken e Barilla, e persino soggetti legati alla criminalità organizzata.

Leonardo Maria Del Vecchio

Nel racconto emergono anche collegamenti con un'altra presunta centrale di dossieraggio, Squadra Fiore, che - secondo quanto rivelato a Report da uno dei protagonisti - sarebbe stata composta da soggetti vicini ai servizi segreti. Questa struttura avrebbe esercitato pressioni su Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli otto eredi del gruppo EssilorLuxottica, con l'obiettivo di condizionare la scalata a Mediobanca.

Propaganda: la riforma della giustizia sotto la lente di Report

Spazio poi all'inchiesta Propaganda di Luca Bertazzoni, realizzata con la collaborazione di Samuele Damilano. A poche settimane dal voto, Report analizza il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, spiegando cosa cambierebbe concretamente per la magistratura e chi sono i soggetti che finanziano e animano alcuni dei comitati impegnati nella campagna elettorale.

Lab Report: Costellazioni d'interessi a Crans Montana

Infine, per Lab Report, Cristiana Mastronicola, con la collaborazione di Samuele Damilano, Celeste Gonano, Alessia Marzi ed Eleonora Numico, presenta Costellazioni d'interessi. L'inchiesta porta gli spettatori a Crans Montana, località simbolo del turismo di lusso, dove una crescita rapida e poco controllata ha favorito nel tempo tolleranze, clientelismi e zone d'ombra, fino al tragico epilogo della strage di Capodanno, che ha causato 41 morti e 115 feriti.