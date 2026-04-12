Report, il caso Meloni-Amico: il selfie e le nuove rivelazioni stasera su Rai 3

La nuova puntata di Report affronta temi caldi tra rapporti politica-criminalità, gestione dei dati personali e criticità degli allevamenti intensivi, con documenti e testimonianze esclusive.

Questa sera, domenica 12 aprile alle 20:30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, una nuova puntata di Report propone inchieste e documenti inediti su temi di grande attualità: dai rapporti tra politica e criminalità organizzata fino alla gestione dei dati personali e agli allevamenti intensivi.

"Un mafioso per amico": nuove rivelazioni sul caso Amico-Meloni

Nell'inchiesta di Giorgio Mottola, realizzata con la collaborazione di Greta Orsi, emergono nuovi dettagli sul selfie che ritrae Giorgia Meloni insieme al pentito Gioacchino Amico.

Amico è accusato di essere un referente del clan Senese in Lombardia. L'inchiesta presenta testimonianze esclusive sulle sue presunte visite a Montecitorio, dove - secondo una pista investigativa - avrebbe avuto accesso tramite un accredito personale. Il reportage include anche interviste a presunti boss della nuova "cupola lombarda" e domande dirette ai politici sui loro eventuali contatti con esponenti della criminalità organizzata.

Gioacchino Amico e Giorgia Meloni: foto del 2019 pubblicata da Report

"La fermata del Garante": dubbi sull'indipendenza della Privacy

A seguire, l'inchiesta di Chiara De Luca analizza il funzionamento del Garante della Privacy, sollevando interrogativi sulla gestione dell'Autorità e sulla sua indipendenza da politica e grandi aziende tecnologiche.

Tra i temi affrontati anche il caso delle tessere "Volare" di ITA Airways, benefit dal valore di circa 6.000 euro concessi nel 2023 ai membri del Collegio. Documenti inediti cercano di chiarire origine e motivazioni di questo vantaggio.

Sigfrido Ranucci

"Pollo bucato": le criticità degli allevamenti intensivi

L'inchiesta di Giulia Innocenzi accende i riflettori sull'industria avicola italiana. Ogni anno nel Paese vengono allevati circa 500 milioni di polli, il 90% dei quali a crescita rapida.

Questa selezione genetica consente agli animali di raggiungere il peso da macello in circa 40 giorni, ma comporta anche gravi problemi di salute e benessere. Le immagini esclusive mostrano le condizioni in un allevamento legato a uno dei principali gruppi alimentari italiani.

"Lab Report": fondi pubblici e gestione della Fondazione Taormina Arte

Infine, lo spazio "Lab Report" con l'inchiesta di Giulia Presutti approfondisce il funzionamento della Fondazione Taormina Arte, finanziata dalla Regione Siciliana con 3,5 milioni di euro nel 2025.

Al centro dell'indagine:

l'aumento dei compensi per la direttrice artistica Beatrice Venezi e la sovrintendente Ester Bonafede (Circostante contestate dalla stessa Venezi).

per la direttrice artistica Beatrice Venezi e la sovrintendente Ester Bonafede (Circostante contestate dalla stessa Venezi). i finanziamenti al festival Taobuk , organizzato da un'associazione che fa capo ad Antonella Ferrara

, organizzato da un'associazione che fa capo ad Antonella Ferrara il meccanismo di assegnazione dei fondi regionali che passa attraverso la Fondazione per poi arrivare all'associazione di Ferrara senza gara d'appalto

L'inchiesta solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse pubbliche destinate alla cultura.