Report stasera su Rai 3: intrighi tra Trump e Maduro e porti italiani tossici

Stasera 26 aprile su Report: spazio a un'inchiesta internazionale su potere, petrolio e diplomazia segreta. Poi il programma svela il lato oscuro dei porti italiani tra emissioni tossiche e impatti sanitari.

Torna in prima serata Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, con una nuova puntata in onda domenica 26 aprile alle 20.30 su Rai 3. Al centro della serata, un viaggio tra ambiente, geopolitica e sicurezza, con inchieste che toccano temi di grande attualità e impatto diretto sulla vita dei cittadini.

L'aria dei porti: l'inchiesta choc sull'inquinamento delle navi

La puntata si apre con L'aria dei porti, l'inchiesta di Bernardo Iovene realizzata con Lidia Galeazzo. Le navi ferme nei porti continuano a tenere i motori accesi per garantire energia a bordo, ma questo comporta emissioni pericolose: particolato fine, ossidi di azoto e anidride solforosa che si riversano direttamente sulle città.

Secondo studi epidemiologici, in città portuali come Ancona e Civitavecchia si registrano tassi di mortalità più alti proprio in relazione a queste emissioni. Nonostante le norme europee impongano dal 2025 carburanti con basso contenuto di zolfo, oltre il 90% delle navi continua a utilizzare combustibili più inquinanti grazie agli scrubber, sistemi che lavano i fumi scaricando in mare sostanze tossiche, con conseguenze anche sulla catena alimentare.

Elettrificazione dei porti: soluzione reale o illusione?

Tra le possibili soluzioni c'è l'elettrificazione delle banchine, finanziata dal PNRR, che permetterebbe alle navi di spegnere i motori collegandosi alla rete elettrica. Tuttavia, l'inchiesta evidenzia criticità importanti: infrastrutture ancora limitate, costi elevati e un fabbisogno energetico molto alto che rende questa transizione più complessa del previsto.

Il cartello di Trump: il caso internazionale tra politica e petrolio

Spazio poi a Il cartello di Trump di Daniele Autieri. Al centro, la vicenda di Alberto Trentini, un italiano coinvolto in un intricato scenario geopolitico che tocca figure come Donald Trump, Nicolas Maduro e l'Iran. Un vero e proprio risiko internazionale fatto di trattative segrete, interessi energetici e rapporti diplomatici che coinvolgono anche il governo italiano.

L'uomo del Presidente: chi è Paolo Zampolli

Un'altra inchiesta, firmata da Sacha Biazzo, racconta l'ascesa di Paolo Zampolli, oggi consigliere e inviato speciale legato a Donald Trump. Il servizio analizza documenti esclusivi, tra cui un audio che riguarderebbe un accordo con Melania Trump, oltre alla sua presenza negli Epstein Files e alle attività diplomatiche e imprenditoriali internazionali. E infine il ruolo della sua organizzazione WATO in una delle maggiori frodi nella storia delle Nazioni Unite, e le accuse di abusi di un'altra donna.

Senza protezione: l'inchiesta sui guard-rail pericolosi

Infine, per Lab Report, l'inchiesta Senza protezione accende i riflettori su un problema spesso sottovalutato: i guard-rail italiani. Molte barriere, obsolete e mal progettate, possono trasformarsi in veri pericoli mortali. Dai terminali a manina vere lame che affettano le auto e chi ci sta dentro ai paletti metallici, in caso di incidente aumentano il rischio di lesioni gravissime, soprattutto per motociclisti.