Report stasera su Rai 3, da Palazzo Chigi a San Siro: le inchieste del 22 giugno

Pronto Soccorso intasati, lunghe attese per esami diagnostici e un sistema sanitario territoriale che fatica a decollare: domenica 22 giugno alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay, Report torna con un nuovo ciclo di inchieste che mettono al centro la salute, la politica, il potere e le nuove sfide globali.

I reportage del 22 giugno condotti dalla redazione del programma

La puntata si apre con l'inchiesta Case senza comunità di Giulio Valesini, Lidia Galeazzo e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Alessia Pelagaggi, che fa luce su una delle grandi promesse ancora disattese della sanità italiana: le Case di comunità, fulcro della continuità assistenziale e presidio territoriale previsto dal PNRR con una dotazione di 18,4 miliardi per garantire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ma cosa succede davvero nelle Regioni? I medici di base sono sempre meno - da 46.000 nel 2013 a circa 38.000 oggi - e spesso le Case di comunità rischiano di restare vuote o poco operative. Intanto, in alcune aree si prospetta la nascita di strutture private per sopperire alle carenze pubbliche. Report ha fatto un giro nelle principali regioni italiane per capire quali servizi arrivano realmente ai cittadini.

Manuele Bonaccorsi è autore dell'inchiesta AAA Ucraina vendesi

Segue l'inchiesta Palazzo Chigi Hospital di Chiara De Luca, con la collaborazione di Eleonora Numico e Carlo Tecce, che racconta il presidio sanitario più "invidiato" d'Italia: il servizio medico riservato agli inquilini di Palazzo Chigi. Con 4 medici dirigenti, 9 infermieri, 13 amministrativi, oculisti e medici del lavoro, e una convenzione da oltre 2 milioni di euro all'anno per medici rianimatori, il presidio sembra un modello esclusivo. Ma i pazienti comuni possono davvero usufruire di un'assistenza paragonabile? Report è andato a verificare.

Paolo Mondani, con la collaborazione di Roberto Persia, firma Mori va alla guerra, un'inchiesta che torna sulle ombre di Caltanissetta e della morte di Giovanni Falcone, con nuove testimonianze sulla presenza di Stefano Delle Chiaie in Sicilia poco prima del tragico evento.

A Roma, la Commissione parlamentare antimafia concentra i suoi lavori sul dossier mafia e appalti, mentre emergono accuse di un ruolo decisivo attribuito al generale Mori e al colonnello De Donno nell'accelerazione della morte di Paolo Borsellino e sul loro peso nei lavori della Commissione stessa.

Daniele Autieri, con la collaborazione di Andrea Tornago e Alessandra Teichner, porta in scena Alla corte del Faraone, che indaga le dinamiche di potere tra Italia ed Egitto e il rapporto con l'Unione Europea. Attraverso un'intervista esclusiva al Ministro del Turismo egiziano Sherif Fathy, Report svela i retroscena della decisione italiana di considerare l'Egitto Paese sicuro nonostante le accuse di coinvolgimento di apparati di sicurezza egiziani nel rapimento e nell'uccisione di Giulio Regeni.

Luci spente a San Siro di Luca Chianca con Alessia Marzi racconta la lunga telenovela della ristrutturazione dello stadio milanese. Dal 2017 il sindaco Sala tratta in esclusiva con Milan e Inter per la vendita dello stadio e dell'area circostante, dove si vorrebbero costruire un hotel, un centro commerciale e un nuovo impianto. Ma chi guadagnerà davvero da questa operazione? Tra interessi privati e investimenti immobiliari, il destino di San Siro resta avvolto nel mistero.

Chiude la puntata AAA Ucraina vendesi di Manuele Bonaccorsi e Chiara D'Ambros, con la collaborazione di Madi Ferrucci, che denuncia come la guerra abbia aperto la strada alla sottrazione delle risorse agricole e minerarie ucraine, non solo da parte della Russia, ma anche di alleati occidentali.

Tra accordi imposti da Trump e richieste del Fondo Monetario Internazionale, grandi compagnie europee e americane stanno acquisendo terreni e materie prime, mettendo a rischio migliaia di piccoli agricoltori e l'equilibrio sociale delle campagne ucraine.