Report stasera su Rai 3 anticipazioni: il matrimonio di Jeff Bezos e le altre inchieste del 6 luglio

Cosa si nasconde dietro la fitta rete di interessi economici e politici che lega la Cina all'Italia? Report torna con una puntata esplosiva: tra mafie internazionali, conflitti d'interesse locali e riforme controverse, il programma svela trame oscure che coinvolgono finanza, sanità, spiagge e persino matrimoni da miliardari. Un viaggio dentro il lato nascosto del potere, in onda domenica 6 luglio alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay.

Grosso guaio a Chinatown

Partendo dalla guerra commerciale tra Donald Trump e Xi Jinping, l'inchiesta - condotta da Daniele Autieri, con Alessandra Teichner e Andrea Tornago - si addentra nella fitta rete di interessi economici, politici e criminali che la Cina ha costruito nel mondo, Italia compresa. Dai laboratori tessili di Prato ai commissariati clandestini della polizia cinese a New York, fino ai traffici tra Wenzhou e il porto di Trieste, il reportage svela i retroscena di un sistema criminale radicato nelle principali città italiane.

Un meccanismo sofisticato e opaco, in grado di trasformarsi nella più grande lavatrice di denaro sporco della storia moderna: miliardi di euro provenienti dalle mafie, e da professionisti insospettabili, confluiscono in un circuito finanziario sommerso, con la sospetta complicità di alcune banche cinesi.

Sigfrido Ranucci

Il medico della mutua

Stefano Bandecchi, ex patron della Ternana Calcio e oggi sindaco di Terni, torna sotto i riflettori con un nuovo progetto sanitario. Dopo essere stato costretto a cedere la squadra di calcio per un conflitto d'interessi legato alla sua attività politica, ora punta a costruire una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale.

L'inchiesta di Luca Bertazzoni, con Marzia Amico, mette in luce i possibili nuovi intrecci tra interessi pubblici e privati, mentre sul fondatore dell'università telematica Unicusano grava una richiesta di rinvio a giudizio per evasione fiscale: avrebbe impiegato i proventi esentasse delle rette universitarie per finanziare attività commerciali.

Il bagnino d'Italia

La sicurezza sulle spiagge italiane è oggi al centro di una silenziosa rivoluzione. Il governo Meloni ha riformato le regole per diventare assistente bagnanti, favorendo la FederNuoto presieduta da Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia e figura centrale nel nuovo assetto legislativo.

La riforma rischia però di cancellare due realtà storiche del salvamento, la Società Nazionale Salvamento (SNS) e la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA). L'inchiesta di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale ricostruisce i passaggi politici e gli interessi economici che, secondo Report, puntano a concentrare il controllo del settore in mani amiche, aprendo un nuovo fronte sul tema del conflitto d'interessi.

La mancetta

Sbarco da star per Jeff Bezos a Venezia, in occasione del suo matrimonio con Lauren Sanchez. Ma la cerimonia glamour è anche occasione di riflessione sul rapporto tra potere economico e istituzioni locali: dalla creazione di zone rosse alle donazioni milionarie, fino alle manifestazioni di protesta che hanno accompagnato l'evento. Un matrimonio che, secondo Report, racconta più di quanto sembri sulle dinamiche tra grandi capitali e territorio. L'inchiesta è di Walter Molino, con Andrea Tornago.

Mare... profumo di gare per Lab Report

A oltre 15 anni dalla direttiva Bolkestein, le concessioni balneari italiane dovrebbero andare a gara pubblica. Ma a che punto siamo davvero? Il reportage di Lucina Paternesi, con Cristiana Mastronicola e Silvia Scognamiglio viaggia tra la Versilia, la Riviera romagnola e la Sardegna per raccontare come, nonostante la normativa europea, i gestori storici resistano, impugnando bandi e presentando ricorsi per non perdere privilegi acquisiti. Uno scontro tra legalità e interessi consolidati, che tocca milioni di euro di fatturato a fronte di incassi esigui per lo Stato. Report mostra cosa è accaduto nei pochi comuni che hanno già applicato le gare.