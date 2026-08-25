Report, Rai pronta a sostituire Sigfrido Ranucci: spunta l'ipotesi della Scuola di Perugia

Come riportato da La Repubblica, la RAI avrebbe già preso una decisione sul futuro di Report, pur se non ancora ufficializzata. Nel frattempo spuntano nomi di possibili nuovi conduttori e nuovi incarichi per Sigfrido Ranucci

A Viale Mazzini si decide oggi il futuro di Report e di Sigfrido Ranucci. In base alle ricostruzione de La Stampa e La Repubblica, la decisione sarebbe di fatto già presa, nonostante la RAI non abbia ancora diramato nessuna comunicazione ufficiale sul futuro del giornalista.

Perchè proprio oggi? Perchè l'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha convocato una riunione con il responsabile degli affari legali, Francesco Spadafora, e con il direttore del personale, Felice Ventura, per valutare gli ultimi passaggi dopo il parere del Comitato etico, così da definire la proposta di ricollocazione per Ranucci.

In mezzo ai veleni della vicenda che coinvolge Ranucci e Valter Lavitola, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato del 16 ottobre 2025 ai danni del giornalista, l'azienda del servizio pubblico ha ora un solo problema: tutelare la trasmissione e la redazione che lavora ai servizi.

Per questa ragione la RAI avrebbe già messo sul piatto diversi nomi, scatenando nel frattempo un vero toto-conduttori. Apparentemente in pole position ci sarebbero stati fino a oggi Federico Ruffo, nome già "bruciato" negli ultimi giorni, e Giorgio Mottola, inviato di punta di Report.

Entrambe le ipotesi, però, sembrano essersi "raffreddate", ragion per cui la RAI starebbe cercando un terzo nome, possibilmente interno alla redazione del programma di inchieste.

Il "giallo" di Perugia: una poltrona dorata per evitare le polemiche?

L'eventuale uscita dalla conduzione di Report non significherebbe per Ranucci l'addio alla Rai. Il giornalista, che ricopre anche il ruolo di vicedirettore degli Approfondimenti, riceverà una proposta di ricollocazione con mansioni (e compenso) equivalenti.

Tra le varie ipotesi sul tavolo, sta prendendo quota in modo insistente la guida della scuola di giornalismo di Perugia.Una pista che si intreccia con un dettaglio curioso: proprio oggi viale Mazzini ha diffuso un comunicato trionfale che celebra il record storico di iscrizioni all'istituto umbro, con domande più che raddoppiate rispetto al 2024. Per i più maliziosi si tratterebbe della classica strategia del promoveatur ut amoveatur. Elevando pubblicamente il prestigio della Scuola di Perugia, proprio oggi, i vertici Rai preparerebbero lo scudo perfetto contro le accuse di censura: rimuovere Ranucci dalle inchieste scomode di Rai 3, offrendogli però in cambio una poltrona appena "incoronata" dai dati ufficiali dell'azienda.

Sigfrido Ranucci, dal canto suo, avrebbe già fatto sapere di non essere disponibile ad accettare un eventuale trasferimento d'ufficio al Tg3 o a Rainews24, motivando la scelta con il rispetto per i direttori delle due testate.

La decisione definitiva nelle prossime ore

Sigfrido Ranucci

Quando avremo, dunque, una risposta definitiva sul futuro di Ranucci? Assai probabilmente già oggi, al termine della riunione dei vertici Rai. Il parere del Comitato etico, che ha ascoltato Ranucci lo scorso 4 agosto e acquisito la documentazione presentata dal giornalista, è già stato consegnato all'amministratore delegato. Il Comitato, ricordiamo, ha un ruolo consultivo e non può decidere sulla conduzione di Report. La responsabilità della decisione spetta quindi ai vertici aziendali.

Per conoscere il futuro di Report, invece, potremo dover attendere ancora qualche giorno: il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini, incontrerà la redazione solo la prossima settimana. L'obiettivo è quello di trovare un successore ma anche scongiurare ulteriori traumi. Come Corsini ha dichiarato a Repubblica: "Non faremo scelte marziane, né ci saranno strappi sul piano editoriale".

La Rai però deve fare presto perchè l'autunno è alle porte e la prossima stagione del programma anche: per il momento l'appuntamento con le inchieste è fissato per domenica 8 novembre.