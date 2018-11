Replicas: Keanu Reeves sconfigge le leggi di natura per riunire la famiglia nel nuovo trailer

_Entertainment Studios_ci regala un nuovo adrenalinico trailer del sci-fi Replicas, con protagonista Keanu Reeves.

Il lungometraggio racconterà quello che accade al neuro-scienziato William Foster (Keanu Reeves), brillante studioso sul punto di riuscire a trasferire la coscienza umana in un computer. Mentre sta per portare a termine il progetto, la sua famiglia viene distrutta da un terribile incidente d'auto. Foster prova disperatamente a riportare i cari in vita coinvolgendo il collega Ed Whittle (Thomas Middleditch) affinché lo aiuti a clonare i loro corpi creando delle repliche. L'uomo, però, si troverà di fronte a una scelta dolorosa quando scoprirà di poter riportare in vita solo tre dei quattro cari deceduti.

Nel cast ci sono anche Thomas Middleditch, Alice Eve, Emily Alyn Lind[, John Ortiz ed Emjay Anthony.

La sceneggiatura è stata firmata da Chad St. John e la regia è firmata da Jeffrey Nachmanoff, già autore dello script di The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo.

Al momento Keanu reeves è impegnato sul set di John Wick 3: Parabellum, terzo adrenalinico capitolo della saga di John Wick.

