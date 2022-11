Renfield: Nicholas Hoult promette che il Dracula di Nicolas Cage sarà iconico

Renfield vede Nicolas Cage nel ruolo di Dracula e i fan stanno già impazzendo all'idea: come se non bastasse Nicholas Hoult, durante un'intervista pubblicata dal The Hollywood Reporter, ha rivelato che il film in uscita il prossimo anno sarà assolutamente iconico a suo modo di vedere.

"Mi sono sentito fortunato a prescindere all'idea di tornare sul set con lui perché sono un suo fan", ha spiegato Hoult a proposito dell'aver recitato con Cage. "Ma lavorare con lui a un film in cui interpreta Dracula... beh, non credo esistano due cose più iconiche di Nic Cage e Dracula."

"E credo che unirle ed essere nelle scene con lui e trarne ispirazione con tutto ciò che apporta al personaggio sia statuato fantastico. Il divertimento, la dedizione, l'amore per la recitazione. Ho adorato ogni singolo momento di questa esperienza", ha continuato l'attore.

"Nicolas Cage come persona è un'anima così pura... sono entusiasta che le persone possano vedere cosa è riuscito a fare in questo film. È originale ma è anche intriso di storia e folklore. Quindi è eccitante anche se ha un tono molto bizzarro ed elevato per una commedia d'azione", ha concluso Nicholas Hoult.