Reminders of him - La parte migliore di te, la featurette esclusiva spiega il legame tra i protagonisti

Maika Monroe e Tyriq Eithers, le due star del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover, hanno condiviso in un video qualche retroscena sul lavoro compiuto sul set.

Il 12 marzo arriverà nei cinema italiani il film Reminders of him - La parte migliore di te, il nuovo progetto tratto da un romanzo di Colleen Hoover.

Nell'attesa, in esclusiva su Movieplayer.it, potete vedere una featurette che rivela qualche retroscena, approfondendo il legame che si è formato sul set tra i due protagonisti, Maika Monroe e Tyriq Eithers.

Cosa racconta il film Reminders of him

Al centro della trama di Reminders of Him - La parte migliore di te ci sarà Kenna Rowan (interpretata da Maika Monroe) che, dopo aver scontato un periodo in carcere, torna nella sua città con un solo obiettivo: ricostruire un legame con la figlia Diem, che non ha mai incontrato, lasciata in custodia dai nonni. I nonni però non vogliono che la ragazza si avvicini a Diem.

Ledger (Tyriq Withers), miglior amico di Scotty (Rudy Pankow), ossia il compagno prematuramente scomparso di Kenna, la guarda con sospetto, diffidando delle sue intenzioni. Ogni tentativo di Kenna di avvicinamento è difficile, la ragazza deve riconquistare la loro fiducia, imparando a farsi conoscere e a dimostrare che il suo amore è reale.

La featurette esclusiva in anteprima del film targato Universal Pictures mostra Monroe e Withers parlare del legame che si è formato tra di loro durante i ciak. I due attori hanno raccontato l'importanza del feeling esistente anche durante le pause, spiegando perché quell'amicizia è stata così essenziale

Ecco il video:

Chi ha realizzato il progetto

Il film tratto dal libro di Colleen Hoover, autrice anche di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta (di cui potete leggere la nostra recensione), è stato adattato per il grande schermo dalla stessa autrice in collaborazione con Lauren Levine.

La regia è stata affidata a Vanessa Caswill, mentre nel cast ci sono anche Lauren Graham, Bradley Whitford, Lainey Wilson, Zoe Kosovic, Monika Myers e Nicholas Duvernay.

La colonna sonora del film, le cui riprese si sono svolte in Canada un anno fa, è stata invece firmata da Tom Howe.