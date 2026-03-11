Reminders of Him, recensione: una storia di seconde occasioni che resta nella comfort zone

Al cinema sta prendendo forma un vero e proprio "universo romantico" targato Colleen Hoover. Dopo il discusso di It Ends with Us e l'arrivo di Regretting You, approda nelle nostre sale dal 12 marzo, distribuito da Universal Pictures, Reminders of Him - La parte migliore di te. La nuova pellicola, tratta infatti dall'omonimo bestseller romance, punta a intercettare quel pubblico che tanto aveva amato i suoi predecessori. Tra cinema, piattaforme streaming e librerie, il pubblico sta dimostrando di apprezzare sempre di più le storie a tema romantico: vicende molto spesso poco verosimili, ma che tratteggiano comunque quell'ideale di amore totalizzante che dà tutto e non chiede nulla in cambio.

La protagonista in una scena

Se a questo aggiungiamo il punto di vista femminile sulle relazioni, troppo poco esplorato fino ad ora sia dalla settima arte che dalla letteratura mainstream, ci rendiamo presto conto di aver scovato un'equazione vincente. Ma come si inserisce in questo filone il nuovo lungometraggio diretto da Vanessa Caswill? Vi anticipiamo fin da subito che lo fa in modo piuttosto conforme, senza troppi guizzi ma con un intento preciso: puntare tutto sulle emozioni.

Reminders of Him: una donna in cerca di redenzione

Kenna esce di prigione dopo cinque anni per buona condotta; il suo crimine è omicidio stradale involontario, causato da un tragico incidente in cui ha perso la vita il suo fidanzato, Scotty, mentre lei era alla guida. Durante la detenzione, però, la donna si accorge di essere incinta e dà alla luce una bambina che, subito dopo il parto, le viene sottratta. La piccola è affidata ai nonni paterni (i genitori di Scotty) e trascorre i suoi primi anni accudita da loro e da Ledger, migliore amico del padre, proprietario di un bar ed ex giocatore di football.

Maika Monroe e Tyriq Withers in un momento del film

Quando Kenna, scontata la pena, cerca di incontrare la figlia, le cose si complicano: i nonni la ritengono responsabile della morte del figlio e le impediscono di avvicinarsi alla piccola. In più, trovare lavoro con la fedina penale sporca si rivela un'impresa ardua, anche se in suo aiuto verrà proprio Ledger che, inaspettatamente, le offrirà un impiego come lavapiatti nel suo locale.

Maika Monroe e l'ottimo cast

Reminders of Him si presenta al suo pubblico come una classica storia sulle seconde occasioni. Molta enfasi viene data, infatti, alla componente più emotiva della trama, ovvero la ricerca di riscatto e affermazione di Kenna. A interpretarla troviamo Maika Monroe, nota fino a oggi principalmente agli amanti dell'horror grazie a titoli cult come It Follows e Longlegs. Anche in questa veste insolita, l'attrice riesce a tratteggiare il suo personaggio con buona intensità, confermandosi il fulcro dell'intera narrazione.

Lauren Graham in Reminders of Him

Lo spettatore vive le vicende attraverso i suoi occhi e le sue parole, un approccio che funziona piuttosto bene nell'economia generale del film. Accanto a lei fa un buon lavoro anche Tyriq Withers, interprete di Ledger, capace di restituire una certa chimica ed emotività al suo personaggio. A coronare le ottime scelte di casting c'è una Lauren Graham (l'indimenticabile Lorelai di Una Mamma per Amica) sempre magnifica nel ruolo di una donna forte ma profondamente ferita.

Una sceneggiatura debole

I problemi, però, arrivano in fase di scrittura. Reminders of Him non riesce ad andare a fondo di ciò che racconta: le situazioni, i disagi e il dolore dei personaggi vengono indagati in modo piuttosto superficiale, intrappolati in una struttura narrativa e un linguaggio poco contemporanei. A trovare grande risalto, come è lecito aspettarsi in titoli del genere, è la storia d'amore, ma qualche elemento in più sulla psicologia e sulle contraddizioni che causano lo struggimento dei protagonisti non avrebbe guastato.

Un'intensa immagine del film

Anche dal punto di vista della regia, purtroppo, non c'è molto da segnalare: lineare e priva di elementi visivi distintivi, la pellicola non punta a differenziarsi rispetto ai tanti titoli simili che ultimamente affollano l'ormai vasta offerta di produzioni romance. Una scelta accattivante e funzionale è stata invece quella di inserire brani di ampio consenso nella colonna sonora, come Ordinary di Alex Warren e Yellow dei Coldplay. Per il resto, Reminders of Him è esattamente il dramma romantico che vi aspettate: una storia che forse avrebbe potuto dare qualcosa in più ma che, purtroppo, sceglie di non lasciare mai la propria zona di comfort.