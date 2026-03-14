Reminders of Him, intervista a Lauren Graham: “Impariamo a perdonare. Il cinema? Crea comunità”

Il perdono e le seconde occasioni in Reminders of Him. Lauren Graham ci racconta Grace e svela come reagirebbe Lorelai Gilmore al film. Ecco la nostra intervista.

Il bello delle storie è che ci trasportano verso altre vite: ci fanno provare sentimenti nuovi oppure ci consentono di dare un nome ai nostri, ai dolori che ci affliggono e che rivediamo in quelli dei personaggi raccontati. Abbiamo parlato anche di questo con Lauren Graham, storica interprete di Lorelai in Una mamma per amica e ora volto di un personaggio intenso e profondo in Reminders of Him - La parte migliore di te, nuovo film che adatta uno dei romanzi di Colleen Hoover.

Una scena con Lauren Graham

Qui interpreta Grace, una donna che perde suo figlio in un tragico incidente d'auto e che ora si ritrova a crescere la nipote. Quando la madre della piccola, dopo essere stata in carcere per omicidio stradale, torna per potersi finalmente ricongiungere a lei, Grace dovrà fare i conti con il proprio straziante dolore e con la perdita che le ha stravolto l'esistenza lasciando un vuoto che mai potrà essere colmato.

Il coraggio di perdonare se stessi e gli altri

Abbiamo chiesto a Lauren Graham cosa vorrebbe che il pubblico imparasse dalla storia del suo personaggio, forse quello scritto meglio dell'adattamento: "Spero che provino un senso di perdono verso se stessi e verso gli altri, la speranza nelle seconde possibilità che esistono. Spero che sentano il valore della comunità che si crea andando al cinema, magari piangendo insieme agli altri spettatori. Penso che alla fine sia un'esperienza molto edificante."

Ed è proprio il perdono il fulcro del film, quell'atto coraggioso che permette le seconde occasioni e che nel lungometraggio dà vita alle scene più intense: "Non voglio svelare troppo, ma c'è una scena di perdono e accettazione. È molto breve, ma era importante per il personaggio che lei si arrendesse, in un certo senso, e direi che è stata molto impegnativa."

La vera forza risiede nell'accettazione

Una scena del film

Parlando ancora del suo personaggio, Graham ne sottolinea le fragilità, mostrando come sia proprio il percorso di Grace a racchiudere in qualche modo il senso del film, il suo messaggio più profondo: "È una persona che cerca con tutte le sue forze di non crollare e pensa di dover essere molto forte perché ciò accada. A volte pensiamo alla forza come a un'armatura, ma credo che la vera forza, in questo caso, sia l'accettazione e l'apertura. È questa la lezione di Reminders of Him."

Cosa ne penserebbe Lorelai Gilmore?

Non potevamo poi esimerci dal fare una domanda che coinvolgesse uno dei suoi personaggi più iconici: Lorelai Gilmore, la storica protagonista della serie Una mamma per amica, donna imperfetta ma dallo spirito incrollabile. Cosa penserebbe, quindi, Lorelai di quest'opera? La guarderebbe con sua figlia Rory? "Penso che la amerebbero. Credo che avrebbe molto da dire al riguardo e che andrebbero a vederla più volte, perché poi finirebbero per discutere su chi ha ragione e chi ha torto. Penso che Lorelai capirebbe davvero Grace e ovviamente verrebbero mangiati un sacco di snack."