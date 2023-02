Kingdom of the Planet of the Apes: rivelati nuovi dettagli della trama, Dichen Lachman nel cast

Nuove informazioni sulla trama e nuove aggiunte al cast, tra cui Dichen Lachman, per Kingdom of the Planet of the Apes, in uscita nel 2024.

Nuovi dettagli emergono sulla trama e il cast di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo capitolo della saga cinematografica dedicata al Pianeta delle Scimmie. Il film sarà un sequel direttamente legato a The War - Il pianeta delle scimmie, uscito nel 2017, e ne proseguirà la mitologia introducendo nuovi personaggi e nuove rivalità. Secondo The Hollywood Reporter l'ultima aggiunta del cast sarà un volto noto della serialità televisiva, già vista in Altered Carbon e Scissione.

Il nuovo nome aggiunto al cast di Kingdom of the Planet of the Apes è infatti quello di Dichen Lachman, che va a fare compagnia a uno stuolo di star, tra cui Owen Teague (che potrebbe vestire i panni di Cornelius, il figlio di Caesar), Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi e William H. Macy.

La trama di Kingdom of the Planet of the Apes

Le vicende del sequel avranno inizio diversi anni dopo gli eventi narrati in The War - Il pianeta delle scimmie. Molte società di scimmie sono nate in conseguenza all'intevento di Caesar, ma alcune l'hanno dimenticato, mentre altre hanno volutamente distorto i suoi insegnamenti per costruire enormi imperi. Gli umani sono invece ridotti a un'esistenza selvaggia.

Kingdom of the Planet of the Apes: William H. Macy in un ruolo misterioso

In questa cornice, i destini di tre protagonisti si intrecceranno in maniera drammatica: da un lato un leader che schiavizza i suoi simili a caccia di tecnologia umana, dall'altra una scimmia in fuga verso la libertà, insieme a una donna umana che potrebbe aver un ruolo fondamentale nella sopravvivenza dei più oppressi. Le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes sono già iniziate in Australia e l'uscita del film è fissata per il 24 maggio 2024, con la regia di Wes Ball e la sceneggiatura di Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison.