Kingdom of the Planet of the Apes: è caccia agli umani nel trailer del nuovo film del franchise

Dopo l'anticipazione di ieri, 20th Century Studios ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo film del franchise de Il Pianeta delle Scimmie, che arriverà nel 2024, a ben sette anni di distanza dall'ultimo capitolo.

Il film arriverà nelle sale il 24 maggio 2024.

Il regista Wes Ball infonde nuova vita al franchise epico ambientato diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive armoniosamente e gli umani sono stati ridotti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che ha conosciuto del passato e a compiere scelte che definiranno un futuro per le scimmie e gli umani.

Kingdom of the Planet of the Apes è diretto appunto da Wes Ball (autore della trilogia di "Maze Runner") e interpretato da Owen Teague ("IT"), Freya Allan ("The Witcher"), Kevin Durand (Locke & Key"), Peter Macon ("Shameless") e William H. Macy ("Fargo").

La sceneggiatura è di Josh Friedman ("La guerra dei mondi") e Rick Jaffa & Amanda Silver ("Avatar: La via dell'acqua") e Patrick Aison ("Prey"), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver, mentre i produttori sono Wes Ball, Joe Hartwick, Jr. ("The Maze Runner"), Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed ("Mulan"), con Peter Chernin (la trilogia de "Il pianeta delle scimmie") e Jenno Topping ("Ford v. Ferrari") come produttori esecutivi.

L'ultima volta che avevamo visto la saga sul grande schermo era stato con The War - Il pianeta delle scimmie, di Matt Reeves, che aveva concluso la storia della trilogia.