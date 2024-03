Omen - L'origine del presagio, una scena ha obbligato a presentare il film 5 volte per evitare il rating NC-17

L'horror Omen - L'origine del presagio è stato presentato cinque volte ai responsabili del visto censura per evitare un rating NC-17.

Arkasha Stevenson, che ha diretto il progetto prequel della saga, ha descritto la situazione come "una lunga battaglia" legata a una scena in particolare.

Una sequenza controversa

The First Omen: una foto della protagonista

Stevenson ha parlato del rating di Omen - L'origine del presagio dichiarando che una scena in particolare è legata a "un parto forzato e all'autonomia delle donne". Arkasha ha aggiunto: "L'horror in quella situazione è come la donna viene de-umaunizzata. Questa è stata la mia vita per un anno e mezzo, lottando per quella scena. Si tratta del tema del nostro film. È il corpo femminile che viene violato dall'interno verso l'esterno".

La regista ha aggiunto: "Se dovevamo parlare dell'horror legato al corpo femminile, avremmo parlato della riproduzione forzata e dobbiamo poter mostrare il corpo femminile sotto una luce non sessualizzata. Sono davvero orgogliosa di questa scena".

I produttori Keith Levin e David Goyer hanno presentato il film cinque volte per discutere della scena e cercare di evitare il rating NC-17. Levine ha comunque aggiunto: "Stranamente, evitare quella classificazione ha reso il film ancora più intenso". Goyer ha aggiunto: "Il film, per sua natura, affronta l'orrore legato al corpo femminile e penso ci sia un doppio standard. Quello è stato realmente interessante quando stavamo discutendo con i responsabili della censura. Penso sia concesso di più quando si ha a che fare con i protagonisti maschili, particolarmente nell'horror legato al corpo. La scena del parto è super intensa, ho inoltre tre figli e sono stato presente alla loro nascita. È intenso!".

Uno sguardo al nuovo anticristo: Omen - Il presagio

Stevenson ha confermato che la scena al centro del dibattito è stata cambiata con il montaggio, modificandola per ottenere il rating voluto ma cercando di mantenerne comunquem l'impatto. Arkasha, intervistata da Fangoria, ha sottolineato: "C'è stata un'anteprima durante la quale ero seduta con il pubblico. Il tizio di fronte a me stava mangiando M&Ms per tutto il tempo. Poi è arrivata quella scena, la sua bocca si è aperta e sono cadute le M&Ms che stava mangiando".

Di cosa parla il film

Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l'incarnazione del male. Omen -

L'Origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).

Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House - La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.