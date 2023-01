Regé-Jean Page di Bridgerton è l'uomo più bello del mondo secondo la scienza

Uno studio scientifico ha incoronato Regé-Jean Page come uomo più bello del mondo, o almeno come quello più simmetrico.

L'attore di Bridgerton, Regé-Jean Page, sarebbe l'uomo più bello del mondo secondo la scienza, se per "la scienza" intendiamo un chirurgo plastico inglese armato di righello. La ricerca è stata condotta dal Dr. Julian De Silva per decretare quali siano i canoni di bellezza maschile più universalmente riconoscibili e per farlo ha utilizzato un modello matematico estremamente famoso. Se in molti pensano che si tratti di una questione di gusti, per il dottore si tratta invece di una questione di puri numeri.

Rege-Jean Page in una foto promozionale

De Silva ha applicato i principi della Sezione Aurea per individuare quale tra i sex symbol di oggi abbia il viso più armonico, ovvero simmetrico, e quindi teoricamente più attraente. Rege-Jean Page ha vinto la gara con un 93.65% di perfezione proporzionale, ma dietro di lui si sono classificati anche Chris Hemsworth con 93.53%, Michael B. Jordan con 93.46%, Harry Styles con 92.30% e il calciatore Jude Bellingham con 92.22%.

Lo studio del chirurgo britannico ha quindi premiato Page per la regolarità dei suoi lineamenti, usando un metro di giudizio né nuovo né particolarmente affidabile. Fatto sta che risulta difficile contraddirlo, anche se l'ineffabilità del concetto di bellezza mal si sposa col rigore algoritmico della sola Sezione Aurea.

Anche senza l'intervento del Dr. De Silva, Regé-Jean Page aveva comunque già una discreta fama. L'attore è stato co-protagonista della prima stagione di Bridgerton, prima di lasciare lo show per avventurarsi verso altri lidi. La serie ha proseguito spostando il focus su altri personaggi, ma per la terza stagione pare sia in programma un recasting per il Duca di Hastings. Page fa capolino anche tra i nomi dei possibili nuovi interpreti di James Bond, una parte decisamente consona all'uomo incoronato come il più bello del mondo.