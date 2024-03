Regé-Jean Page sarà il protagonista di Black Bag, film di Steven Soderbergh con star Fassbender e Blanchett

Regé-Jean Page sarà il protagonista del thriller Black Bag, il nuovo progetto diretto da Steven Soderbergh.

La sceneggiatura sarà firmata da David Koepp e nel team del progetto, targato Focus Feature, ci saranno anche Casey Silver e Greg Jacobs.

Un progetto ancora avvolto dal mistero

Black Bag viene descritto come uno spy thriller e Rege-Jean Page, star della prima stagione di Bridgerton, affiancherà sul set Michael Fassbender e Cate Blanchett.

La trama del nuovo film diretto da Steven Soderbergh non è stata svelata e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli del progetto che ha già attirato l'attenzione degli appassionati di cinema.

Rege-Jean Page in una foto promozionale

L'attore, dopo essersi fatto conoscere in tutto il mondo con la serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes, ha recitato in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e The Gray Man. Page, prossimamente, sarà inoltre il protagonista del reboot di The Saint prodotto da Paramount, progetto che verrà diretto da Doug Liman.