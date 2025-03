Regé-Jean Page star e produttore di un nuovo film tratto dal romanzo Il conte di Montecristo

Il romanzo Il Conte di Montecristo, scritto da Alexandre Dumas, sarà alla base di un nuovo film che verrà interpretato e prodotto da Regé-Jean Page, la star di Bridgerton.

Il progetto sarà realizzato dallo studio indipendente Department M, fondato da Mike Larocca e Michael Schaefer e l'attore sarà coinvolto tramite la sua casa di produzione A Mighty Stranger, in collaborazione con Emily Brown.

Cosa racconta Il Conte di Montecristo

La sceneggiatura del nuovo film ispirato al libro sarà firmata da Patrick Ness.

Il classico di Alexandre Dumas raccontava la storia di un giovane accusato ingiustamente di tradimento che, dopo anni trascorsi in prigione, fugge e decide di vendicarsi delle persone coinvolte in quello che gli è accaduto, diventando il benestante Conte di Montecristo.

Una foto dell'attore e produttore

Prima della versione che sarà realizzata con il coinvolgimento di Rege-Jean Page, il mondo del cinema e della televisione ha adattato per lo schermo più volte la storia.

L'attore ha dichiarato: "Una narrazione coraggiosa e avventurosa con un grande cuore è il motivo per cui ho iniziato a lavorare in questo settore ed è alla base di tutto quello che stiamo facendo. Lavorando insieme a degli incredibili collaboratori, A Mighty Stranger sta costruendo una line-up di progetti guidati da creativi che amplieranno la prospettiva culturale attraverso dell'intrattenimento puro. Quello è il motivo per cui siamo entusiasti nel proporre Il Conte di Montecristo agli spettatori di tutto il mondo, sbloccando la profondità dell'opera di Dumas in modi inediti".

Tra i recenti progetti della star c'è Black Bag: Doppio Gioco diretto da Steven Soderbergh, film che gli ha permesso di recitare accanto a Michael Fassbender e Cate Blanchett.