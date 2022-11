Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond? Il suo provino avrebbe fatto impazzire i produttori

Siamo ancora nel regno dei rumor, ma secondo nuovi report Aaron Taylor-Johnson sarebbe il frontrunner per il ruolo di James Bond. Il 32enne inglese sarebbe finito in testa alla classifica delle preferenze dei produttori di Bond dopo un provino segreto che si sarebbe tenuto a settembre.

È stato riferito questo fine settimana su The Sun che di recente Aaron Taylor-Johnson avrebbe sostenuto un provino segreto con i produttori, tra cui Barbara Broccoli, ai Pinewood Studios. Come riferisce il tabloid: "Aaron è andato a fare un provino per essere il prossimo Bond a settembre, i produttori e Barbara lo hanno amato. Ora è uno dei favoriti".

Film di James Bond: in che ordine (cronologico) vederli

Aaron Taylor-Johnson non è certo estraneo ai film d'azione, avendo in curriculum Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron, Godzilla e Tenet, oltre al recente Bullet Train. Ma è anche noto per le sue serie credenziali di attore, che lo hanno reso famoso nel ruolo del giovane John Lennon in Nowhere Boy, dove ha incontrato la sua futura moglie, Sam Taylor-Johnson, che era la regista. La coppia è sposata ormai da dieci anni.

Mentre rumor recenti indicavano star come Henry Cavill e Regé-Jean Page come possibili candidati per il ruolo di Bond, le notizie su Taylor-Johnson rimescolerebbero le carte in tavola. L'età dell'attore, che ha 32 anni, sarebbe in linea con le preferenze espresse di recente dal produttore Michael G. Wilson, che ha dichiarato a Deadline:

"Abbiamo provato a prendere in considerazione attori giovani in passato, ma provare a visualizzarli non funziona".