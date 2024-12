Il Natale sta arrivando, ecco alcune idee Disney per i regali last minute

Mancano pochi giorni a Natale e, per chi dovesse ancora comprare qualche regalo, ecco delle idee targate Disney per i fan di Principesse, Topolino, Star Wars, Marvel, Pixar e Lilo & Stitch!

Disney, per chi fosse ancora in crisi nella ricerca dei regali di Natale, propone, in collaborazione con i suoi licenziatari, molti giochi, accessori e oggetti per la casa in grado di fare felici i fan di tutte le età, dai bambini agli adulti.

Oltre ai personaggi classici come Topolino e i suoi amici, i doni potranno essere legati a saghe amate come Star Wars, alle avventure dei supereroi della Marvel, ai film Pixar e alle proposte dello studio attualmente nelle sale, come Oceania 2, e in arrivo, tra cui la nuova versione di Lilo & Stitch che debutterà nei cinema a maggio 2025.

Le proposte legate a Oceania 2

Nelle sale il film animato Oceania 2 sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo. Gli spettatori di tutte le età, grazie a Disney e ai suoi partner, potranno rivivere le avventure di Vaiana e portare a casa un po' di magia del suo mondo grazie a tanti prodotti, giochi e accessori adattati a tutte le età.

Tra le proposte ci sono le bambole di Vaiana e Maui realizzate da Jakks e Mattel per Disney.

Fashion Doll Vaiana Oceania 2

Bambola Vaiana

Singing Doll Vaiana Oceania 2

Jakks ha inoltre realizzato la replica della collana luminosa Stella marina indossata dalla giovane protagonista.

Collana luminosa Stella marina di Vaiana Oceania 2

Non mancano, ovviamente, i Pop! targati Funko che ritraggono i protagonisti di Oceania 2, a un prezzo consigliato di circa 16€.

Pop! Maui Oceania 2

Pop & Buddy Vaiana e Simea Oceania 2

Per chi volesse invece coccolare uno dei simpatici amici di Vaiana, Pua o Heihei, Simba propone i peluche alti circa 25 centimetri, a un prezzo di circa 17.99 euro.

Peluche 25 cm Pua Oceania 2

Peluche 25 cm Heihei Oceania 2

Non mancano poi puzzle di ogni tipo, targati Clementoni e Ravensburger, Memory e altri giochi per tutte le età.

Puzzle 4 in a box Oceania 2

Memory Oceania 2

Le proposte Disney, Marvel e Star Wars

In attesa dell'arrivo nei cinema di Lilo & Stitch è già acquistabile un peluche del simpatico alieno davvero unico: alto 45 cm, la morbida riproduzione dell'esperimento 626 ha oltre 100 combinazioni di azioni e suoni, ha occhi che si aprono e si chiudono, la bocca che si muove, e le orecchie che si alzano e abbassano. I sensori tattili sulla testa, sul naso e sulla lingua permettono l'attivazione di molteplici funzioni interattive.

Il prezzo consigliato del peluche, realizzato da Wow! Stuff e distribuito da Giochi Preziosi, è di 99,99 €.

REAL FX STITCH

Chi ama le principesse Disney apprezzerà il Guardaroba da Favola di Mattel. Il playset, che ha un costo di circa 49.99€, si apre fino a raggiungere i 60 cm e include una specchiera con specchio a due lati, un camerino con tenda e una passerella per sfoggiare un look regale, oltre a 2 abiti, 25 accessori e tantissimo spazio per riporli! Inoltre, il playset si chiude e presenta uno splendido esterno con dettagli ispirati alle Principesse e un'impugnatura per portarlo sempre con sé.

Disney Principess Guardaroba Favola

Dopo il successo nelle sale, Inside Out 2 arriva inoltre con un gioco, targato Lisciani Giochi e con un costo di 19.99€, che insegna ai bambini a riconoscere ed esprimere le emozioni, in modo divertente e coinvolgente. L'obiettivo è ottenere i 9 gettoni delle diverse emozioni protagoniste del film per completare la propria consolle. Muovendo le pedine sul tabellone, si incontrano diverse caselle speciali, tra cui due tipiche permettono di pescare le carte emozione o sfida. Queste carte propongono quiz stimolanti, interpretazioni e attività creative che aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui.

Il gioco delle emozioni Inside Out 2

White Star per National Geographic, al costo di 16.90€, propone Parigi City Fun - Costruisci la tua mini-città e gioca. La scatola contiene molte sorprese utili ad aiutare i ragazzi ad esplorare il mondo attraverso il gioco e l'apprendimento interattivo. Questa box contiene sei pagine cartonate con sagome da staccare e montare: la Tour Eiffel, l'Arco di Trionfo, la Gioconda, i Gargoyle di Nôtre Dame e tanti altri monumenti e personaggi per costruire la propria Parigi in miniatura. Completano la scatola un poster in grande formato che riproduce una mappa della città per un divertente cerca-e-trova, un tabellone da gioco dell'oca e un libretto che descrive le più grandi attrazioni della Ville Lumière.

Parigi City Fun

Per chi ama i gioielli, Pandora ha molte proposte: dal charm pendente Minnie Pattinatrice in argento Sterling 925 con inserti in cristallo e dettagli in smalto, agli orecchini a Cerchio Topolino, senza dimenticare il charm natalizio Groot e Stella Luminosa.

Pendente Minnie Pattinatrice

Orecchini a Cerchio Topolino

Groot e Stella Luminosa

A illuminare le serate natalizie potrebbe esserci la simpatica lampada di Stitch targata Paladone, azienda che propone anche un divertente portapenne e vaso per piante di Deadpool.

Lampada Stitch

Portapenne e vaso per piante Deadpool

Il bagno potrebbe invece essere decorato con un adorabile dispenser per sapone dal design ispirato a Minnie, prodotto da Jay Franco e acquistabile a un prezzo di circa 30.49€.

Dispenser Sapone Minnie

I giochi da tavolo

Per trascorrere qualche momento in compagnia e all'insegna del divertimento dopo pranzi, cenoni e serate in arrivo, o semplicemente per trovare l'idea regalo che mancava all'appello, un gioco da tavola - ispirato alle storie e ai personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars - può essere la soluzione perfetta.

Ravensburger propone un set, che comprende due mazzi completi da 60 carte e ha un costo di 24.95€, per avvicinare i fan a Disney Lorcana.

Facendo i primi passi in questo reame, si dovranno utilizzare inchiostri magici per evocare nuove versioni di personaggi Disney, chiamati glimmers. I glimmers, alcuni familiari e altri fantastici, aiuteranno i giocatori a raccogliere leggenda da tutta Lorcana.

Disney Lorcana Preludio Trading Card Game

Ravensbuerger propone poi Disney Villainous: Introduction to Evil, al costo di circa 49.99€, un punto di partenza ideale per chi desidera esplorare l'universo dei cattivi Disney. Questa versione, appositamente progettata per i principianti, offre un'esperienza di gioco semplificata mantenendo tutto il fascino e la strategia del classico Disney Villainous. L'obiettivo è realizzare ciò che i cattivi non sono riusciti a compiere sul grande schermo, spesso sconfiggendo l'eroe del film.

Disney Villainous: Introduction to Evil

Asmodee, al costo di 34.99€, propone invece Dixit: Disney Edition, con cui i giocatori, interpretando il narratore, potranno riscoprire i capolavori Disney e Pixar e lasciarsi trasportare dalle proprie idee. Ogni giocatore, a turno, interpreta il narratore. Il narratore sceglie una delle sue carte e formula un indizio. Gli altri giocatori scelgono tra le proprie carte quella che meglio si adatta a questo indizio.

Dixit: Disney Edition

Le avventure di Robin Hood sono invece al centro del gioco che permetterà di aiutare i poveri paesani che l malvagio Principe Giovanni ha sovratassato portando loro delle merci! Non sarà facile, qualsiasi cosa che entra nel villaggio deve essere ispezionata dallo scagnozzo del principe, lo sceriffo di Nottingham. Per oltrepassarlo, dovranno convincerlo a farli entrare... con qualsiasi mezzo necessario!

Disney's Robin Hood, distribuito da Asmodee, ha un costo consigliato di 34.99€.

Disney’s Robin Hood, il gioco da tavolo

The Mandalorian: Adventures regala invece la possibilità di completare delle missioni ispirate alla saga di Star Wars vestendo i panni del Mandaloriano e dei suoi alleati, ognuno con le sue carte dalle strategie uniche. I giocatori collaboreranno sconfiggendo i nemici e superando gli ostacoli per completare l'obiettivo di ogni missione. Scopriranno regole, componenti e missioni, alcune delle quali con un traditore nascosto!

Il gioco, targato Asmodee, ha un prezzo consigliato di 49.99€.

The Mandalorian: Adventures

I fan di Spider-Man ameranno giocare a questa versione di UNO davvero unica. I giocatori cercano di abbinare colori e numeri usando un mazzo che presenta una grafica ispirata ai personaggi e alle scene più amate dai fan. Inoltre, c'è anche la regola speciale "Ragnatela", che potrebbe far saltare più giocatori! Quando ti rimane solo una carta in mano, non dimenticare di gridare "UNO!"

Mattel mette in vendita la versione Marvel del gioco a un prezzo di circa 12.99€.