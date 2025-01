Reese Witherspoon e Will Ferrell causano caos e problemi nel trailer di Un matrimonio di troppo

La commedia Un matrimonio di troppo ha come star Reese Witherspoon e Will Ferrell e il trailer regala qualche divertente anticipazione.

Il 30 gennaio debutterà sugli schermi di Prime Video la commedia Un matrimonio di troppo con star Reese Witherspoon e Will Ferrell. Nell'attesa è stato condiviso un nuovo trailer che regala qualche anticipazione del film che mostrerà quello che accade quando due matrimoni sono programmati, per errore, nello stesso giorno e nello stesso posto.

Cosa racconterà Un matrimonio di troppo

Al centro della trama di Un matrimonio di troppo ci sono il padre di una delle spose, Jim che è interpretato da Will Ferrell, e la sorella dell'altra giovane che sta per unirsi in matrimonio, personaggio chiamato Margo e affidato a Reese Witherspoon. I due si scontrano duramente nel tentativo di impedire che le nozze vengano rovinate dall'errore compiuto.

Jim, infatti, è pronto a tutto pur di assicurarsi che sua figlia viva un giorno perfetto, anche se questo vuol dire rovinare l'altro matrimonio.

Margo decide quindi di 'dichiarare guerra' al rivale, situazione che ha delle conseguenze caotiche ed esilaranti.

Ecco il trailer:

Il cast e i realizzatori della commedia

Tra gli interpreti del film, oltre alle star Witherspoon e Ferrell, ci sono anche Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston.

Un matrimonio di troppo, in arrivo tra pochi giorni in streaming su Prime Video, è stato scritto e diretto da Nicholas Stoller. Nel team dei produttori ci sono Ferrell e Jessica Elbaum tramite la loro Gloria Sanchez; Stoller e Conor Welch tramite Stoller Global Solutions; Witherspoon e Lauren Neustadter tramite Hello Sunshine. I produttori esecutivi sono inoltre Ashley Strumwasser di Hello Sunshine, Alex Brown e Brendan O'Brien.