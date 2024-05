You’re Cordially Invited: trailer per la commedia vietata ai minori con Will Ferrell e Reese Witherspoon

Amazon MGM Studios ha diffuso in streaming il trailer della commedia You're Cordially Invited, interpretato dalla coppia inedita composta da Reese Witherspoon e Will Ferrell.

Secondo la sinossi ufficiale della pellicola, vietata ai minori, "una donna (Witherspoon) che sta organizzando il matrimonio perfetto di sua sorella (Meredith Hagner) e il padre (Ferrell) di una giovane futura sposa (Geraldine Viswanathan) scoprono di avere una doppia prenotazione in un resort remoto su un'isola al largo della costa della Georgia. Quando entrambe le parti decidono di condividere la piccola stanza, si scatena il caos e si prospetta un disastro".

Il trailer mostra scene in cui i personaggi di Ferrell e Witherspoon sono coinvolti in situazioni caotiche, compreso un momento in cui Ferrell lotta contro un alligatore in una stanza d'albergo.

Oltre a Witherspoon e Ferrell, il cast comprende Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston.

You're Cordially Invited è scritto e diretto da Nicholas Stoller. I produttori sono Ferrell e Jessica Elbaum tramite Gloria Sanchez; Stoller e Conor Welch tramite Stoller Global Solutions; Witherspoon e Lauren Neustadter tramite Hello Sunshine. I produttori esecutivi sono Ashley Strumwasser di Hello Sunshine, Alex Brown e Brendan O'Brien.

Nonostante l'arrivo del trailer oggi, il film debutterà in streaming sulla piattaforma solamente il 30 gennaio 2025.