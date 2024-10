Laura Dern e Reese Witherspoon sono migliori amiche: la star di Jurassic Park: "La consulto su tutto"

Le due star di Big Little Lies hanno stretto da anni una profonda amicizia e spesso si scambiano consigli.

Nel corso di un panel all'evento Shine Away di Los Angeles, Laura Dern ha confessato di ritenere Reese Witherspoon una delle persone più importanti nella rete che si è costruita nel corso degli anni trascorsi nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver accennato alle sue origini già ben salde a Hollywood, essendo figlia di due artisti come Bruce Dern e Diane Ladd, Laura Dern si è soffermata su ciò che ha imparato dalle donne della sua vita e sulla condivisione necessaria nella comunità.

Grandi amiche

"Ciò che ho imparato dalle quattro o cinque donne che mi hanno cresciuto, che erano attrici e poi sono diventate scrittrici, produttrici o registe" ha spiegato la star premio Oscar "è che non c'era comunità, non c'era un dentro, senza l'una per l'altra. E quella sorellanza le ha spinte avanti".

Laura Dern in una scena di Big Little Lies

Un legame fondamentale tra artiste:"Jane Fonda era una di loro, insieme a mia madre e ad un gruppo incredibile di donne che decisero che dovevano essere loro le narratrici per poter far parte della storia, e sono vere pioniere che ci hanno portato a capire questo".

Anche per questo motivo si è stretto un forte legame con Reese Witherspoon:"Mi sono sentita così fortunata ad avere quella visione e poi a trovare una sorellanza su questo palco [riferendosi alla collega]. Fondamentalmente, tutto passa per Reese. Dalla mia vita sentimentale fino ai lavori che dovrei accettare".

Reese Witherspoon, presente sul palco, ha sottolineato come pochi giorni prima abbiano riunito la loro rete di contatti per un progetto meno orientato alla carriera:"Abbiamo organizzato un barbecue la scorsa settimana" ha spiegato la star de La rivincita delle bionde, definito fantastico da Dern.

'Dern' è anche il modo in cui Reese Witherspoonchiama l'amica. Inizialmente, la co-star Nicole Kidman chiese a Witherspoon perché la chiamasse per cognome, ricevendo direttamente la spiegazione:"Il mio nome è Laura [il nome completo di Witherspoon è Laura Jeanne Reese] e il suo nome è Laura e ciò mi confonde".