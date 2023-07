Rosso, Bianco & Sangue Blu: il trailer dell'adattamento del romanzo mostra la nascita di un amore

Amazon ha condiviso il primo trailer del film Rosso, Bianco & Sangue Blu, in arrivo su Prime Video l'11 agosto.

Nel video si assiste all'incontro, e alla nascita di una storia d'amore, tra il figlio della prima donna diventata Presidente degli Stati Uniti e l'erede al trono del trono britannico.

I primi dettagli del film

Red, White & Royal Blue si basa sul romanzo bestseller di Casey McQuiston.

Uma Thurman ha il ruolo della prima donna in grado di arrivare alla Casa Bianca, mentre Taylor Zakhar Perez ha la parte di suo figlio, Alex Claremont-Diaz. Il giovane inizia una relazione segreta con il principe Henry del Galles (Nicholas Galitzine).

I due ragazzi, secondo la descrizione ufficiale del progetto, hanno in comune il "fascino, il carisma, la popolarità internazionale e l'odio reciproco". Essendo separati da un Oceano, l'incapacità di andare d'accordo non è mai stata un problema, fino a quando una lite in pubblico rischia di mettere in difficoltà le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito. Le loro famiglie decidono così di obbligarli a fingere di aver stretto una tregua. L'incontro tra Alex e Henry prende però una svolta inaspettata quando i due si innamorano.

Il cast completo

Nel cast c'è anche Sarah Shahi nel ruolo del Capo dello staff del Presidente degli Stati Uniti. Completano la lista degli interpreti anche Rachel Hilson, Thomas Flynn e Stephen Fry.

Matthew Lopez è il regista del film ed è stato coinvolto anche come co-sceneggiatore insieme a Ted Malawer.