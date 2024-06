Rosso, bianco e sangue blu, Taylor Zakhar Perez: "È una storia universale e importante per tante persone"

Taylor Zakhar Perez ha parlato dell'importanza avuta dal film Rosso, bianco e sangue blu tra i membri della comunità LGBTQ+, svelando che molte persone lo hanno fermato per ringraziarlo per aver realizzato il film.

L'attore, durante una conversazione con Joey King realizzata per Variety, ha sottolineato che portare il personaggio di Alex Claremont, che si innamora del principe Henry (Nicholas Galitzine), sugli schermi è stata una grande responsabilità.

L'importanza di Rosso, bianco e sangue blu

Parlando insieme all'amica dell'adattamento del romanzo scritto da Casey McQuiston, Taylor Zakhar Perez ha ricordato: "Era una responsabilità così grande. E io e Nicholas sentivamo quel peso sulle nostre spalle sapendo che questo film è per la comunità. Ma trovo sia fantastico che sia universale e tutti possano guardarlo, elemento che penso sia qualcosa di nuovo nel cinema queer".

Taylor con Nicholas Galitzine

L'interprete di Alex in Rosso, bianco e sangue blu ha poi spiegato che non ha mai visto film queer quando era un ragazzo perché non esistevano. L'attore ha potuto rivedere pochi giorni fa il film, riuscendo a trovare la giusta distanza dalla sua interpretazione e non giudicando quindi la sua recitazione e la continuità: "Ho pensato: 'Wow! Che rappresentazione positiva dell'amore sullo schermo!'".

Perez ha quindi svelato che moltissime persone lo fermano per strada per dire quanto il film abbia un significato per loro: "Mi fermano così spesso per strada per dirmi: 'Questo progetto ha cambiato la mia vita. Mi ero quasi tolto la vita prima di leggere questo libro. Avevo pensieri suicidi prima di guardare questo film".

Rosso, Bianco e Sangue Blu, la recensione: la rom-com LGBTQ+ bestseller del NY Times sbarca su Prime Video

Il sequel in arrivo su Prime Video

La commedia romantica prodotta da Amazon MGM Studios ha ottenuto un'accoglienza molto positiva ed è già stata confermata la realizzazione di un sequel. La sceneggiatura sarà firmata da Matthew Lopez e McQuinston.

Sugli schermi si potrà quindi assistere a un nuovo capitolo della storia del figlio del presidente degli Stati Uniti e il principe Henry, erede al trono, dopo che si sono innamorati.

Per ora non è stato annunciato nessun dettaglio della trama e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà ai due giovani protagonisti.