Red, White & Royal Blue, terminate le riprese della nuova rom-com di Amazon Prime Video

A tutti i fan di Red, White & Royal Blue, attenzione: le riprese della nuova rom-com di Amazon Prime Video con Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez sono terminate!

Il film basato sull'omonimo romanzo di Casey McQuiston si avvicina sempre di più ad essere completato, dirigendosi nella sala di montaggio, come anticipa il regista della pellicola.

"E siamo giunti al termine delle riprese di Red, White, & Royal Blue!" ha scritto Matthew Michael López nella caption del post, allegando anche alcuni scat dal set "È stata un'esperienza piena di gioia con il miglior cast e la miglior crew che un regista potesse sperare di avere. Dall'inizio alla fine abbiamo riso insieme, ci siam sostenuti, e abbiamo lavorato duramente per portare sullo schermo la bellissima storia di Casey McQuiston".

"Sono particolarmente grato per Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez per il loro talento, il loro impegno ed essere stati instancabili negli ultimi due mesi" ha continuato il regista "Non c'è una sola scena nel film in cui l'uno o l'altro o entrambi non siano presenti. Ci hanno donato una masterclass quotidiana su cosa significhi portarsi sulle spalle un film. Non vedo l'ora che il mondo scopra ciò che tutti coloro che hanno lavorato a questo film già sanno, ovvero che sono gli attori perfetti per dar vita a Alex e Henry. E ora, in sala di montaggio. Restate sintonizzati... #rwrbmovie #historyhuh".

E a conferma della fine delle riprese arriva anche il video dei due affascinanti protagonisti (e se date un'occhiata alle storie di Taylor trovate anche altri scatti che celebrano il termine delle riprese).

"Abbiamo finito di girare Red, White & Royal Blue. Vorrei potervi mostrare di più, ma vi prometto che varrà la pena attendere. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per dar vita a questo mondo. Oh, che estate!" scrive infatti Zakhar Perez.

Red, White & Royal Blue è una produzione Berlanti Productions, e vedrà nel suo cast anche Uma Thurman, Ellie Bamber, Stephen Fry, Aneesh Sheth, Polo Morin, Rachel Hilson, Sharon D. Clarke, e Thomas Flynn.