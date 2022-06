Red, White & Royal Blue: Uma Thurman protagonista dell'adattamento del bestseller di Casey McQuiston

Uma Thurman interpreterà il ruolo del Presidente degli Stati Uniti in Red, White & Royal Blue, adattamento del bestseller di Casey McQuiston.

Uma Thurman interpreterà il ruolo del Presidente degli Stati Uniti in Red, White & Royal Blue, adattamento del bestseller del New York Times scritto da Casey McQuiston.

L'attrice interpreterà il ruolo di Ellen Claremont, Presidente degli Stati Uniti, in Red, White & Royal Blue. Uma Thurman, quindi, reciterà in questo adattamento del celebre libro rom-com per ragazzi. L'attrice si è unita a un cast che comprende i nomi di Taylor Zakhar Perez, Alex Claremont-Diaz e Nicholas Galitzine.

Il film segnerà il debutto alla regia del drammaturgo Matthew Lopez, che ha anche firmato la sceneggiatura. La produzione avrà inizio nel Regno Unito nel corso del mese. Come riportato da The Wrap, il regista ha dichiarato: "Sono felicissimo dell'innesto di Uma Thurman nel cast. La sua intelligenza, il suo calore e il suo humor sono davvero perfetti! Non vedo l'ora di stare nel nostro ufficio ovale insieme a lei!".

Red, White & Royal Blue è prodotto da Greg Berlanti e sarà distribuito su Amazon Prime Video - sebbene non sia ancora stata ufficializzata la data d'uscita.