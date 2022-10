Red Sonja: Rhona Mitra nel cast del film tratto dal fumetto

Rhona Mitra è entrata nel cast di Red Sonja, il progetto tratto dal fumetto di Robert E. Howard che avrà come star Matilda Lutz.

Il progetto è prodotto da Millennium Media e porterà sul grande schermo l'eroina protagonista tra le pagine pubblicate da Dynamite Entertainment.

Tra gli interpreti di Red Sonja, invece, non ci sarà Oliver Trevena che ha dovuto rinunciare al film a causa di un impegno precedente che rendeva impossibile la sua presenza sul set.

Attualmente non è stato svelato il ruolo affidato a Rhona Mitra che, recentemente, ha recitato nel film The Other Me con Jim Sturgess e in Hounds of War accanto a Frank Grillo.

Le riprese di Red Sonja sono attualmente in corso in Bulgaria e alla fine del mese il cast e la troupe si sposteranno in Grecia. Tra gli interpreti ci sono anche Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury e Katrina Durden.

Alla regia c'è M.J. Bassett (Solomon Kane), mentre la sceneggiatura è firmata da Joey Soloway (Transparent) e Tasha Huo (Tomb Raider).