Red Right Hand: Orlando Bloom e Andie MacDowell nel film action

Orlando Bloom e Andie MacDowell, una coppia inedita al centro dell'action Red Right Hand, che verrà girato in Kentucky.

Deadline rivela che l'ex de Il Signore degli Anelli Orlando Bloom e Andie MacDowell saranno protagonisti del thriller action Red Right Hand. Il progetto, che proviene dal duo di registi Ian ed Eshom Nelms, dovrebbe iniziare la sua produzione il prossimo mese in Kentucky. La sceneggiatura è firmata da Jonathan Easley.

Cannes 2019: Andie MacDowell sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

La storia di Red Right Hand ruota attorno a Cash (Orlando Bloom), che sta cercando di vivere una vita onesta e tranquilla, prendendosi cura di sua nipote Savannah nelle colline degli Appalachi della contea di Odim. Quando la sadica Queenpin Big Cat (Andie MacDowell), che gestisce la città, lo costringe a tornare ai suoi servizi, Cash scopre di essere capace di tutto, anche di uccidere, per proteggere la città e l'unica famiglia che gli è rimasta. Man mano che il viaggio si fa più difficile, Cash viene trascinato in un incubo che offusca i confini tra il bene e il male.

Red Right Hand sarà realizzato da Asbury Pictures e Traction. I produttori sono Basil Iwanyk, Erica Lee e Michelle Lang insieme a Mike Gabrawy di Asbury Park Pictures e Jason Tamasco e Zak Kristofek di Traction. Ad assumere le funzioni di produttore esecutivo ci sono Galen Smith e Marc Danon.

Orlando Bloom, il divo è nudo: le foto "naturalistiche" del suo lato B scaldano Instagram

Di recente, Orlando Bloom ha recitato nel sci-fi Needle In A Timestack, incentrato sui viaggi nel tempo. Resto riprenderà il ruolo di Rycroft Philostrate nella seconda stagione della serie Carnival Row.

Andie MacDowell ha da poco affiancato la figlia Margaret Qualley nella miniserie Netflix Maid.