Orlando Bloom, il divo è nudo: le foto "naturalistiche" del suo lato B scaldano Instagram

L'estate e la natura risvegliano l'aspetto più agreste della nostra personalità. Non stupisce, quindi, il fatto che Orlando Bloom abbia postato sul suo profilo Instagram una serie di foto in l'attore mostra persino il suo lato B.

Le ultime foto condivise su Instagram offrono l'opportunità di apprezzare il lussureggiante verde della natura in cui è immerso Orlando Bloom e, più di ogni altra cosa, il suo lato B. Il protagonista della saga di Pirati dei Caraibi ha aggiornato i suoi follower sulla sua vacanza e ha postato un carosello di tre foto e un video. L'attore sorride, nuota, si immerge in acqua e mostra il suo sedere. A quanto pare, era necessario un bagno di freschezza per domare gli spiriti bollenti di Bloom!

Orlando Bloom, il nudo integrale in Sardegna "accende" i social

Il rapido video condiviso ha per protagonista l'interprete che esclama: "Ah, magnifico!". Nello scatto in cui il suo lato B è coperto da una emoji a forma di pesca, Orlando Bloom ha taggato Katy Perry. Infine, non può mancare il selfie... Ehm, no, non ci riferiamo alla foto precedente ma a quest'altra!

Il carosello ha fatto rapidamente il pieno di commenti. Michael Anthony, Roma Downey, Josh Brolin ed Helena Christensen hanno preso in giro l'attore attraverso svariate emoji. Lo scorso 7 agosto, Orlando Bloom ha condiviso una serie di scatti che hanno testimoniato la sua vacanza italiana insieme a Katy Perry, Lydia Kives e Jamie Mizrahi. L'attore ha accompagnato le fotografie con questa didascalia: "When the moon hits your eye like a big pizza pie. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine. That's amore!". Nell'ultimo video postato, inoltre, Bloom canta a squarciagola la canzone di Dean Martin. Beh, a quanto pare, lo spirito dei demoni estivi italiani si è impossessato senza fatica di Orlando Bloom!