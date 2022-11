Red One, via alle riprese del film di Natale con The Rock e Chris Evans: scoprite le ultime aggiunte al cast

Sono partite ufficialmente le riprese di Red One, il film delle veste con Dwayne "The Rock" Johnson e Chris Evans al cui cast si continuano ad aggiungere grandi nomi.

Red One, il film di Natale con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson e Chris Evans, ha dato ufficialmente il via alle riprese, oltre ad accogliere due nuovi membri nel suo già stellare cast.

La nuova collaborazione cinematografica tra la star dei nuovi film di Jumanji Dwayne Johnson e il regista delle pellicole Jake Kasdan sta iniziando a dare i suoi frutti, in quanto sono da poco partite le riprese di Red One, nuovo film di Natale in produzione per Amazon Prime Video.

Nel cast della pellicola sapevamo già che avremmo trovato grandi nomi come quello di Chris Evans, ma anche Lucy Liu, Kristofer Hivju e Kiernan Shipka, oltre a Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel, ma adesso, come riporta anche Deadline, vedremo aggiungervisi anche un Premio Oscar e una candidata agli Emmy.

Chris Evans condivide la prima foto dal set di Red One

J.K. Simmons e Bonnie Hunt interpreteranno rispettivamente Santa Claus e Mrs. Claus nella storia originale ideata dal presidente della produzione di Seven Bucks (la compagnia di produzione di cui The Rock è co-fondatore) Hiram Garcia.

I diritti di distribuzione di Red One se li era precedentemente accaparrati Amazon, che si occuperà di distribuire la pellicola in 240 paesi e territori.