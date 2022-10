Chris Evans condivide la prima foto dal set di Red One

L'attore Chris Evans ha condiviso online la prima foto scattata sul set del suo nuovo film, Red One, prodotto da Dwayne Johnson.

Chris Evans ha regalato ai suoi fan la prima foto scattata sul set del suo nuovo film, Red One.

L'immagine mostra solo la sedia usata dall'attore che svela così il logo ufficiale del progetto che verrà prodotto da Amazon Studios.

L'immagine scattata da Chris Evans mostra l'attore in piena forma e sorridente, pronto a iniziare il suo nuovo impegno sul set di Red One dopo che, recentemente, ha presentato The Gray Man.

Il film permetterà a Dwayne Johnson di collaborare nuovamente con il regista Jake Kasdan dopo Jumanji, viene descritto come un'avventura ricca di azione che immaginerà un universo completamente nuovo da esplorare all'interno del genere dei film natalizi.

Prime Video ha conquistato i diritti del film dopo un'aspra battaglia con la concorrenza.

Alla base del progetto c'è una storia originale di Hiram Garcia e lo script è stato poi firmato da Chris Morgan.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei ruoli affidati a Lucy Liu, Chris Evans, Dwayne Johnson e Kiernan Shipka. I produttori non hanno infatti rivelato la sinossi della commedia.