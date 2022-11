Red One: svelato il look di J.K. Simmons nei panni di Babbo Natale (FOTO)

J.K. Simmons sarà un Babbo Natale molto speciale, come rivela la nuova foto dal set del film Amazon Studios Red One.

Mentre proseguono le riprese di Red One, Dwayne Johnson ha condiviso su Instagram alcune foto del dietro le quinte dal set della nuova action comedy natalizia targata Amazon Studios.

Le foto dal set mostrano un primo sguardo alla star di Spider-Man: No Way Home J.K. Simmons nei panni di Babbo Natale, svelando inoltre in dettaglio il costume rosso e nero di Johnson, che ricorda in qualche modo l'iconico costume di Deadpool.

La nuova collaborazione cinematografica tra la star dei nuovi film di Jumanji ] e il regista delle pellicole Jake Kasdan sta iniziando a dare i suoi frutti, in quanto sono da poco partite le riprese di , nuovo film di Natale in produzione per Amazon Prime Video.

Nel cast di Red One, a fianco di Dwayne Johnson e Chris Evans, troviamo anche Lucy Liu, Kristofer Hivju e Kiernan Shipka, oltre a Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel. In più ci saranno J.K. Simmons e Bonnie Hunt nei panni, rispettivamente, di Babbo Natalee Mrs. Claus nella storia originale ideata dal presidente della produzione di Seven Bucks (la compagnia di produzione di cui The Rock è co-fondatore) Hiram Garcia.