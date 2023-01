Red One: Chris Evans nelle nuove foto dal set svela nuovi dettagli e la possibile fine delle riprese

Chris Evans ha condiviso nuove immagini di Red One, regalando qualche dettaglio del set dell'atteso film che lo vede star accanto a Dwayne Johnson.

Red One, il nuovo film natalizio con Chris Evans e Dwayne Johnson, è protagonista di alcune foto inedite anticipando qualcosa. Tramite gli scatti possiamo così fare qualche nuova ipotesi sulla pellicola di Amazon attualmente avvolta nel mistero, speculando sull'unica ambientazione che siamo in grado di vedere, per adesso.

Red One è il nuovo film natalizio con Chris Evans e Dwayne Johnson atteso per il 2023. Non è la prima volta che il progetto fa capolino sui social, alimentando ulteriormente la curiosità nei suoi confronti.

Le nuove immagini sono reperibili direttamente sul profilo Instagram di Evans. In queste possiamo scorgere l'attore su un set molto particolare e dettagliato che ricorda i film di Indiana Jones, o comunque un'avventura di quel tipo. "Dirittura d'arrivo per Red One! Adoro tutto questo", si legge nella didascalia che sembra annunciare il termine delle riprese.

Per adesso non sappiamo praticamente nulla sulla trama di Red One, se non che si tratta di "una commedia natalizia d'azione/avventura a quattro quadranti". Diretto da Jake Kasdan su una sceneggiatura di Chris Morgan, nel suo cast troveremo anche J.K. Simmons, Bonnie Hunt, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis e Wesley Kimmel.