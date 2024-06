Red One: Dwayne Johnson svela il primo poster e annuncia l'arrivo del trailer

Dwayne "The Rock" Johnson ha svelato il primo poster ufficiale della commedia Red One, annunciando che domani debutterà il trailer.

Dwayne Johnson ha condiviso il primo motion poster del film Red One, la commedia avventurosa in arrivo nei cinema americani il 15 novembre.

L'immagine promozionale è dedicata a Babbo Natale, interpretato da JK Simmons, che è scomparso, mettendo a rischio le festività natalizie.

Il poster di Red One

Il post condiviso da The Rock sostiene che il nome in codice di Babbo Natale sia Red One, che dà il titolo al film, e l'ultima volta che è stato visto al Polo Nord. Il messaggio riporta: "Se avete qualche informazione, per favore contattate il centro di comando di E.L.F. al Polo Nord al numero presente sul fondo di questo poster. Abbiamo bisogno del vostro aiuto".

Il messaggio di Callum Drift, personaggio interpretato da Dwayne Johnson, aggiunge inoltre che come ricompensa verrà rivelato il trailer del film nella giornata di domani.

I primi dettagli del film

Red One avrà come protagonisti Dwayne Johnson e Chris Evans e nel cast ci sono inoltre Kiernan Shipka, Lucy Liu, Nick Kroll e Bonnie Hunt.

La storia alla base del film è stata ideata da Hiram Garcia, mentre dietro la macchina da presa è stato impegnato Jake Kasdan. La sceneggiatura è firmata da Chris Morgan.

Red One, Dwayne Johnson faceva "pipì nelle bottiglie"? Budget salito a 250 milioni per il suo comportamento

La commedia ha un budget di circa 250 milioni di dollari e Amazon MGM Studios sembra abbia intenzione di dare via a un franchise cinematografico nel caso in cui il film ottenga il successo sperato ai box office.

Negli ultimi mesi erano emerse online alcune indiscrezioni che sostenevano ci fossero stati numerosi ritardi, problemi e costi aggiuntivi a causa di comportamenti irrispettosi di Johnson, che sarebbe arrivato sul set anche molte ore dopo quanto previsto, ma lo studio ha più volte smentito, sostenendo che si tratta di notizie false e infondate.