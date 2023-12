Rebel Moon, Zack Snyder spiega perché le director's cut sono 'una parte così importante del mio lavoro'

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco ci ha introdotti nell'atteso nuovo mondo di Zack Snyder su Netflix, anche se prima ancora che il film debuttasse si parlava già di una director's cut.

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto con Justice League, la versione estesa del film non è dovuta a disaccordi con lo studio o ad altre divergenze creative. Si tratta invece di una versione vietata ai minori che sembra includerà anche altri elementi narrativi.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Snyder ha rivelato cosa ha fatto sì che le sue director's cut diventassero una parte così importante del suo processo di produzione.

"Facevo un film per lo studio, e poi il mio rapporto con il DVD cambiava ed era come se ne avessi avuto abbastanza della versione cinematografica e di chi voleva che il film fosse fatto", ha dichiarato Snyder. "E alla divisone DVD mi rivolgo dicendo: 'Ehi, se mi date un po' di soldi in più, potrei farvi avere una versione più folle del film che potete rivendere".

"E quando la gente ha iniziato a conoscermi e a conoscere la director's cut, c'era sempre qualcosa che non avrebbero ottenuto dalla versione al cinema", ha continuato Snyder. "Poi questo ha iniziato a diventare una costante in ciò che faccio, e alla fine il mio Justice League è la quintessenza del viaggio folle verso la director's cut".

Snyder non sa se la storia completa di Justice League sarà mai raccontata, ma ciò che è evidente è che il processo di creazione di una director's cut per Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco è stato qualcosa di completamente diverso.

"Non so se la storia verrà mai raccontata nella sua interezza, ma è un microcosmo di ciò che sono riuscito a realizzare con questo film, ma con gli occhi di tutti spalancati e tutti davvero coinvolti", ha concluso Snyder.