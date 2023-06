Rebel Moon: Zack Snyder ha diviso il film, di cui sono state diffuse nuove foto, in due parti

La saga spaziale Rebel Moon, diretta da Zack Snyder, arriverà sugli schermi di Netflix alla fine del 2023 e ora è stato svelato perché ha suddiviso il film in due parti.

Il sito Vanity Fair ha infatti condiviso un articolo ricco di anticipazioni e foto inedite sull'atteso progetto, inizialmente ideato per far parte dell'universo di Star Wars.

Una storia troppo ricca per essere riassunta in due ore

La moglie di Zack Snyder, Deborah, parlando di Rebel Moon di cui è produttrice, ha spiegato: "Zack ha detto: 'Se mi chiedete di realizzarlo in meno di due ore, perderò tutto il lavoro sui personaggi. Non importerà a nessuno di queste persone. Si tratta di una storia su come le persone possono cambiare, sulla redenzione, su cosa siamo a disposti a fare per combattere...'. Quindi Stuber ha detto: 'E se ti dessi due film?'".

Il filmmaker ha inoltre confermato che saranno realizzate due versioni: una adatta a tutta la famiglia e un'altra "più esplicita ed estrema".

Le nuove foto

Le immagini di Rebel Moon condivise dal magazine permettono di vedere i protagonisti e qualche nuovo dettaglio dell'universo in cui si svolgeranno gli eventi. Il progetto che vedrà Sofia Boutella nel ruolo di Kora, una guerriera in fuga.

Deborah ha svelato che il film conterrà tutti gli elementi di ciò che ama il marito: "C'è un po' di Star Wars, un po' di Il Signore degli Anelli, un po' di Il Trono di Spade con gli intrighi a palazzo. Ed è realmente molto di quello che passa per la mente di Zack".

La trama del film

Il lungometraggio Rebel Moon è ambientato in una colonia pacifica ai confini della galassia che si ritrova minacciata dall'esercito del tirannico Reggente Balisarius. Una giovane dal passato misterioso viene inviata alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per ottenere aiuto contro il tiranno.

Zack Snyder sarà impegnato alla regia del progetto ed è inoltre co-autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad.

Il cast stellare è composto da un gruppo composto da Sofia Boutella, Rupert Friend che potrebbe essere il villain della storia, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Stuart Martin, Doona Bae, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Cary Elwes, Michiel Huisman, Alfonso Herrera e Corey Stoll.