Rebel Moon, Sofia Boutella: 'Le critiche mi hanno ferita, difenderò sempre il film'

Sofia Boutella ha difeso Rebel Moon, l'epica saga sci-fi ideata da Zack Snyder, dalle critiche negative in una nuova intervista in cui parla del suo coinvolgimento nel progetto.

La prima parte della storia, in attesa del secondo capitolo in arrivo su Netflix, non è infatti andata oltre il 21% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Le dichiarazioni della protagonista

Parlando del film, Sofia Boutella ha spiegato: "Ho sempre pensato di essere totalmente pronta a incassare quei pugni, e poi ho letto i critici che hanno attaccato Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e mi ha realmente colpita".

L'attrice ha aggiunto: "Sarò semplicemente onesta. Mi sembra di farlo per tutti quelli che hanno tenuto così tanto a questo progetto, ed è quello che mi ha colpita. Non per come ne esco. Sono stata piuttosto fortunata e alle persone piace il mio lavoro compiuto per il progetto, ma il film è stato criticato".

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, Sofia Boutella in una sequenza

Sofia ha sottolineato: "Mi ha ferita molto per tutte queste persone che hanno messo così tanto cuore, lacrime e sudore in questo progetto. Vedere demolire in quel modo è davvero duro. Sono orgogliosa di averne fatto parte e, se non ci saranno altri capitoli di Rebel Moon, sarà comunque una parte importante della mia vita che difenderò per sempre".

Cosa aspettarsi da Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice?

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco si è concluso con Kora che ha formato la sua squadra per difendere Veldt, subendo però un'imboscata da parte dell'Ammiraglio Noble e dei suoi soldati dell'Imperium. Durante la battaglia, Kora è riuscita a ferire il nemico, lasciandolo in terra come se fosse morto, mentre Darrian Bloodaxe si è sacrificato per salvare il gruppo. I superstiti hanno fatto ritorno sul pianeta, preparandosi in caso di ritorsioni.

Il finale di Rebel Moon ha rivelato che l'Ammiraglio Noble è ancora vivo e ha il compito di rintracciare Kora e catturarla viva per consegnarla al leader di Motherworld Balisarius. Questi eventi preparano il terreno per il secondo capitolo, che vedrà riaccendersi la lotta. Visto che la prima immagine diffusa da Netflix potrebbe appartenere a un flashback, è possibile che un evento nascosto nel suo passato sarà importante per l'evoluzione della storia.