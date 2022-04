Rebel Moon: iniziate le riprese del nuovo film Netflix di Zack Snyder (FOTO)

Rebel Moon è stato definito come lo Star Wars di Zack Snyder. Il regista di Watchmen ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei suoi fan condividendo le prime foto dal backstage del suo nuovo progetto, che sarà distribuito su Netflix nel 2023.

Dopo aver realizzato Army of the Dead per Netflix, Zack Snyder torna a collaborare con il colosso di Reed Hastings dirigendo Rebel Moon, che annovera un cast di primissimo livello in grado di comprendere i nomi di Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Corey Stoll, Cary Elwes, Jena Malone, Rupert Friend, Bae Doona e Ray Fisher.

Oltre ad aver diffuso le prime foto del backstage del suo nuovo film, Zack Snyder ha anche postato un first look al personaggio interpretato da Djimon Hounsou. Rebel Moon è basato su un pitch originale che il regista aveva proposto a Lucasfilm per un potenziale progetto che sarebbe entrato nell'universo di Star Wars.

Snyder ha già condiviso alcuni concept art di Rebel Moon in diversi post attraverso i suoi profili social, che hanno messo in mostra una serie di ambientazioni diverse per il film, così come vari personaggi e veicoli stilizzati. Il concept originale di Star Wars è simile a quello de I sette samurai di Akira Kurosawa, ma con i Jedi invece dei samurai. La rielaborazione di Rebel Moon si concentrerà su una giovane donna che recluta guerrieri dai pianeti vicini per proteggere una colonia pacifica da un despota tirannico. Snyder ha detto che spera che il film si trasformi in una massiccia IP che possa essere fondamentale per il servizio di streaming.

Sarà interessante seguire la lavorazione di questo film, per cui Netflix ha concesso a Zack Snyder la massima libertà creativa.