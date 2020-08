Ready Player Two: Wil Wheaton sarà la voce dell'audiolibro

Ready Player Two avrà Wil Wheaton come voce narrante dell'audiolibro del nuovo capitolo della storia ideata da Ernest Cline.

L'attore è famoso per la sua partecipazione alla saga di Star Trek e i fan possono attendere con curiosità il suo nuovo lavoro, particolarmente atteso dai fan del mondo sci-fi, in uscita il 24 novembre 2020.

Il libro Ready Player One, diventato poi un film diretto da Steven Spielberg, ha debuttato nel marzo 2018 raggiungendo il primo posto in classifica nella versione stampata, digitale e audio. L'opera di Ernest Cline è poi rimasta ben sette mesi nella lista degli audiolibri più venduti.

Wil Wheaton, apparso in Star Trek: The Next Generation e The Big Bang Theory, aveva già collaborato con lo scrittore in occasione del primo romanzo e di Armada, diventando la voce di entrambe le opere.

Il primo capitolo della storia è stato alle base del film diretto da Steven Spielberg nel 2018 e che ha incassato ben 582 milioni di dollari.

La storia è ambientata in un futuro non troppo distante in cui le persone fuggono dal caos del mondo reale per vivere in un enorme universo virtuale. La trama della storia sequel non è stata rivelata.

La sinossi di Ready Player One era la seguente:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all'interno dell'OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.