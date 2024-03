Ready Player Two: Steven Spielberg conferma il suo coinvolgimento come produttore

Steven Spielberg ha confermato che sarà coinvolto come produttore di Ready Player Two, il secondo film tratto dai romanzi di Ernest Cline.

Steven Spielberg ha confermato il suo coinvolgimento nello sviluppo di Ready Player Two, il sequel del film tratto dal romanzo di Ernest Cline.

Il regista, dopo essere stato impegnato dietro la macchina da presa nel 2018, sarà questa volta, almeno per ora, al lavoro solo come produttore.

Il nuovo capitolo della storia

Ready Player One: Tye Sheridan in un momento del film

Ready Player One ha avuto come protagonisti Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg, e Mark Rylance.

Al centro della trama c'era un futuro distopico in cui le persone fuggono dalla realtà trascorrendo il tempo in una realtà virtuale chiamata OASIS.

Dopo la serata degli Oscar 2025, Steven Spielberg ha parlato con Showbiz 411 del sequel spiegando: "Siamo nella fase della scoperta, cercando di capire quali sono i prossimi passi".

Due anni dopo che il film tratto dall'opera di Cline ha incassato 607 milioni di dollari, lo scrittore ha pubblicato il romanzo Ready Player Two ed è iniziato lo sviluppo del nuovo lungometraggio. Warner Bros, tuttavia, non ha ancora dato ufficialmente il via libera alla produzione.