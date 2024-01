Readyverse: Ernest Cline, autore di Ready Player One, annuncia la nuova piattaforma interattiva

Shara Senderoff e Aaron McDonald hanno collaborato con lo scrittore Ernest Cline e Dan Farah per fondare la società Futureverse e i Readyverse Studios. Il primo progetto realizzato sarà sviluppato insieme a WarnerBros Discovery, portando la saga di Ready Player One nel metaverso.

I piani della nuova realtà

Ready Player One: un'immagine tratta dal film di fantascienza

L'obiettivo di Readyverse Studios è dare vita a una destinazione per i fan per esplorare le loro storie preferite e le saghe nel metaverso, sfruttando il web3, giochi ed esperienze nel metaverso, la realtà aumentata e le tecnologie legate alla realtà virtuale. Il primo obiettivo è lanciare il Readyverse, una piattaforma interattiva che unisce varie esperienze digitali che prendono il via ispirandosi a Ready Player One.

Il progetto sosterrà i principi del metaverso aperto, ovvero "proprietà digitale dimostrabile, infrastrutture di proprietà della comunità, decentralizzazione, sicurezza e interoperabilità".

Ernest Cline ha dichiarato: "Il futuro è arrivato più velocemente di quanto avessi immaginato. Con i Readyverse Studios abbiamo l'opportunità di sfruttare la rivoluzionaria tecnologia Futureverse che è stata costruita in vari anni per portare in vita la versione migliore possibile del metaverso. Ho fiducia in questo team, abbiamo le menti più brillanti e i cuori più grandi per portarci nel prossimo capitolo del nostro futuro collettivo... Un futuro che renderebbe orgogliosi Wade Watts e James Halliday".

La tecnologia usata da Futureverse è in fase di sviluppo da oltre 5 anni. Shara Senderoff e Aaron McDonald, co-fondatori di Readyverse Studios, hanno dichiarato: "Questo è solo l'inizio della nostra collaborazione con Hollywood e brand globali mentre iniziamo a sviluppare un percorso per amate proprietà intellettuali commerciali con lo scopo di dare forma il futuro dell'intrattenimento online, videogiochi ed esperienze sociali".