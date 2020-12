Ready Player Two: Ernest Cline conferma che è in fase di sviluppo il film

Ready Player Two, il romanzo sequel di Ready Player One scritto da Ernest Cline, sembra destinato a diventare un film, come rivelato dallo stesso scrittore durante una recente intervista.

Il primo capitolo della storia è arrivato sul grande schermo con la regia di Steven Spielberg e per ora non è stato svelato se il maestro del cinema sarà coinvolto una seconda volta.

Ernest Cline, durante una recente intervista, ha spiegato parlando del film tratto da Ready Player Two: "Attualmente è nelle prime fasi dello sviluppo, specialmente perché ora Hollywood è in una fase simile a un limbo".

L'autore ha aggiunto: "Posso dire dall'esperienza vissuta nel realizzare il primo film che tutti si sono divertiti tantissimo. Abbiamo parlato della possibilità che ci fosse un Ready Player Two mentre stavamo realizzando Ready Player One. A Hollywood non si può mai sapere".

Cline ha ribadito: "Ho cercato realmente di concentrarmi sulla scrittura di un sequel del mio libro. Ci sono dei personaggi nel film che sono vivi e non lo sono invece tra le pagine. Mi sono concentrato sul provare a dare ai fan il miglior romanzo possibile senza che il film mi influenzasse. Il film troverà la sua strada successivamente".

Ready Player One aveva come protagonista il giovane Wade che vive nel futuro e trascorre quasi tutte le sue giornate collegato a una realtà virtuale chiamata Oasis, dove ha molti amici. Quando il creatore del programma muore lascia in eredità una sfida al mondo: chi riuscirà a trovare un easter egg che ha nascosto all'interno di questo mondo parallelo erediterà tutta la sua fortuna economica e controllerà il mondo che ha creato.

La sinossi di Ready Player Two anticipa: "Alcuni giorno dopo aver vinto il concorso ideato dal fondatore di OASIS James Halliday, Wade Watts compie una scoperta che cambia tutto. Nascosto nelle cassaforti di Halliday, in attesa che il suo erede lo trovi, si trova un miglioramento tecnologico che cambierà ancora una volta il mondo e renderà OASIS mille volte più meraviglioso e in grado di creare dipendenza, in un modo che nemmeno Wade sognava fosse possibile.

Con questo nuovo elemento c'è anche un nuovo indovinello e una nuova missione, un ultimo Easter egg lasciato da Halliday che fa cenno a un misterioso premio. E un nuovo rivale inaspettato, impossibilmente potente e pericoloso, attende Wade, uno che ucciderebbe milioni di persone per ottenere ciò che vuole.

La vita di Wade e il futuro di OASIS sono ancora a rischio, ma questa volta anche il destino dell'umanità è in bilico. Nostalgico in modo amabile e follemente originale come solo Ernest Cline potrebbe ideare, Ready Player Two ci porta in un'altra avventura piena di immaginazione e divertimento, e di azione attraverso il suo amato universo virtuale, e ci fa sobbalzare nuovamente nel futuro in modo elettrizzante".