Raya e l'Ultimo Drago: la magia Disney nello spot del Super Bowl

Lo spot del Super Bowl di Raya e l'Ultimo Drago ci regala nuovi dettagli sull'avventuroso film Disney per famiglie che approderà su Disney+ il 5 marzo. Sempre a marzo è prevista anche l'uscita nei cinema italiani (incrociando le dita).

Raya e l'ultimo drago, il nuovo lungometraggio d'animazione targato Walt Disney Animation Studios, è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. Il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale. Nella versione italiana del film, il cast di voci include l'attrice Luisa Ranieri (Virana), l'attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l'attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l'attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya). Inoltre, gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

Raya e l'Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.